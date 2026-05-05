כיכר השבת
לִמּוּדֵי ה' הֵם לוֹמְדִים

הלהבה שעלה משיכון ג' | גדולי הרבנים הדליקו את האבוקה בקהילת האברכים

מאות מתושבי העיר בני ברק, התכנסו אמש למעמד ההדלקה המרכזי של קהילת "אברכים ובני תורה" בשיכון ג' | אורח הכבוד רבה הספרדי של העיר, הגאון רבי מסעוד בן שמעון העלה את האבוקה ועורר את הלבבות, לצד דברי חיזוק מהגר"ל פנחסי והרב מיכאל לסרי | צפו (חרדים)

מעמד ההדלקה בשיכון ג' (צילום: מוטי גרין)

שמחת רשב"י בלב בני ברק, אווירת חג וקדושה עילאית אפפה אמש את קהילת "אברכים ובני תורה" בשיכון ג', עת התכנסו מאות מתושבי האזור למעמד ההדלקה המרכזי ששילב התעוררות, שמחה של מצווה וכבוד התורה.

במרכזו של המעמד המרומם, בראשות רב הקהילה הגאון רבי משה מזרחי, זכו המשתתפים לביקורו של אורח הכבוד, רבה הספרדי של העיר בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון, בתחילה נשא דברי חיזוק והתעוררות לימי הספירה ובהמשך העלה את שלהבת האש, כשקהל ההמונים מריעים בתרועה לכבוד התנא האלוקי.

במעמד השתתפו רבנים ואישי ציבור, בהם ראש הישיבה הגאון רבי לוי פנחסי, שהגיע לחלוק כבוד לקהילה וללומדיה, ומזכה הרבים הרב מיכאל לסרי, שהוסיף נופך של התחזקות ושמחה יהודית כדרכו בקודש.

עין לא נותרה יבשה בעת שנשמעו ניגוני הדבקות, כאשר מאות האברכים ובני התורה, יחד עם תושבי השכונה, התאחדו לשעה ארוכה של קורת רוח רוחנית וריקודים סוערים לכבוד התנא האלוקי. "התחושה הייתה של 'מתן תורה' זוטא," סיפרו משתתפים בקהילה ל'כיכר השבת', "לראות את גדולי התורה יחד עם הציבור הצעיר והנלהב, זה הכוח האמיתי של שיכון ג'."

מעמד ההדלקה בשיכון ג' (צילום: מוטי גרין)
ל"ג בעומרהדלקההרב מסעוד בן שמעוןהרב מיכאל לסרישיכון ג'הרב משה מזרחיהרב לוי פנחסי

