האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק הדליק אמש בליל ל"ג בעומר את אש הקודש בביתר עילית | בעקבות המצב הביטחוני, עבר המעמד המרכזי של החסידות מאתרא קדישא מירון לעיר התורה והחסידות בהרי יהודה | לאחר ההדלקה עברו מאות ילדי חלאק'ה להתברך מפי הקודש | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ השתתפו בליל ל"ג בעומר, במעמד ההדלקה הענק שערך האדמו"ר בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | לאחר הדלקת שלהבת אש הקודש, עודד האדמו"ר את השירה בעוז ובתעצומות | בחסידות ציינו בהתרגשות מלאות שנה לשובו של האדמו"ר מהטיפול הרפואי בלוס אנג'לס, שם שהה למשך חודשיים כשכל כלל ישראל מעתיר לרפואתו | צפו (חסידים)
בלב ירושלים התלכדו הערב אלפי חסידים ומבקשי השם סביב אבוקת האש שהעלה ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | לאחר ההדלקה ערך ראש הישיבה 'לחיים טיש' מרומם, במהלכו נשא מדברות קודשו תוך שהוא מרחיב במשנתו העמוקה והזכה של בעל ההילולא (חסידים)
בצל ההגבלות ובמתכונת מצומצמת, נפתחו אירועי ל"ג בעומר באתרא קדישא מירון במעמד ההדלקה המסורתי של האדמו"ר מבאיאן | רגע לפני ההדלקה, קיבל הרבי מבאיאן בקבוק שמן זית ששיגר אליו הרבי מויז'ניץ - כדי שיצוק אותו אל תוך האבוקה בשליחותו | צפו בתיעוד ענק מהר מירון השמם (חסידים)
הצלם דניאל נפוסי מגיש גלריה ראשונית מהמעמד האדיר של קידוש שם שמיים על פני רחוב שפע חיים בירושלים, כאשר רבבות אלפי ישראל מתלכדים בשעות אלו תחת אש קודשו של המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, בהדלקת האבוקה לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | צפו בתיעוד משיאו של המעמד בעת זעקת 'לבטל כל הגזירות' אשר בקעה מפי רבבות והדהדה בכל רחבי העיר (חסידים)
אלפים מכל העדות והחוגים השתתפו במעמד ההדלקה המרכזי בראשות המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, שנערך בירושלים בעקבות ההגבלות הביטחונית על העלייה למירון | אתר 'כיכר השבת' העביר את המעמד כולו בשידור חי • צפו בשידור חוזר (ל"ג בעומר)
הוּא יַמְלִיץ טוֹב עָלֵינוּ - אֲדוֹנֵנוּ בַּר יוֹחַאי • רק מעטים מעמך בית ישראל יזכו לעלות השנה למירון, לחגיגות ל"ג בעומר בסמוך לציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, בעקבות המתיחות הביטחונית וההגבלות שהוטלו • אתר "כיכר השבת" העביר אליכם שידור חי מכל מוקדי ההדלקות והחגיגות במירון בירושלים • צפו בשידור חוזר מההדלקה במירון שפתחה את החגיגות (ל"ג בעומר)
מאות חסידי קרעטשניף י-ם ציינו אתמול את יומא דהילולא קדישא העשרים של האדמו''ר הרה''ק מקרעטשניף זיע"א בצל בנו מ''מ האדמו"ר מקרעטשניף י-ם | צפו בתיעוד ענק, מהעליה לציון במרומי 'הר הזיתים', ומעריכת השלחן הטהור לרגל ההילולא וסיום הש''ס בהיכל ביהמ''ד הגדול, בהשתתפות גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים (חסידים)
זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, שבת במהלך השבת האחרון בעיר הקודש טבריה | ביום שישי פקד את ציון רבי מאיר בעל הנס | במוצאי שבת קודש פקד את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון, וזאת לאחר 20 שנה שלא היה בציון הקדוש | א. אייזנבאך מגיש תיעוד ענק (חסידים)
לרגל יום פסח שני ערך האדמו"ר מסאטמר את שולחנו הטהור | בטיש זכו להשתתף תלמידי ישיבה קטנה 'היכל התורה', מווילאמסבורג | במהלך השולחן הטהור חילק הרבי מצות לכל המסובים כמנהג היום, ונשא אמרות קודש, דברי חיזוק והדרכה לבחורי הישיבה (חסידים)
לרגל שבת 'פסח שני' שהה האדמו"ר מלעלוב ירושלים בקרב חסידיו ומעריציו בעיר בית שמש | את התפילות והשולחנות הטהורים ערך האדמו"ר בהיכל בית מדרשו בקרית יפה נוף | בתיעוד מסעודה שלישית ניתן להבחין במצות המונחות על שולחן האדמו"ר, כנהוג ביום זה בחצרות החסידים | צפו בגלריה (חסידים)
חסידי קרעטשניף סיגעט ציינו במוצאי שב"ק את ההילולא קדישא ה-20 של כ"ק האדמו"ר בעל ה"קדושת צבי" מקרעטשניף זצ"ל | נכדו, ממלא מקומו האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, ערך את השולחן הטהור, במהלכו הרחיב במשנת זקינו בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה לדורות | לאחר הטיש פקד האדמו"ר את הציון הקדוש במרומי 'הר הזיתים', שם העתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט (חסידים)
באחד הלילות האחרונים, זכו חסידי סאטמר לחזות במעמד נשגב של קיום מצווה נדירה - מצוות שילוח הקן על ידי האדמו"ר מסאטמר | המעמד התקיים סמוך ונראה להיכל בית המדרש הגדול בווילאמסבורג | לאחר שהתברר כי נמצא קן ציפור העונה על כל הדרישות ההלכתיות, יצא האדמו"ר למקום כשהוא מלווה בעשרות חסידים נרגשים | לאחר שהרבי שילח את האם מהקן, עורר רחמי שמים מרובים לישועת הכלל והפרט, וזכה בברכה הנכספת המובטחת בתורה על מצווה זו: "למען יטב לך והארכת ימים" • צפו בתיעוד מהמעמד הנשגב (חסידים)
בקול רינה ותודה נחגגה שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מתולדות אהרן, בת לבנו הגה"צ רבי משה קאהן, אב"ד החסידות בטבריה וחתן האדמו"ר ממעליץ, עב"ג החתן נכדו של אחיו, האדמו"ר מנחלת אהרן, בן לבנו הרה"ג ר' אהרן קאהן, חתן הגה"צ אב"ד סערדאהלי בית שמש | השמחה נחגגה בהיכל עזרת הנשים בבית המדרש החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים |בקריאת התנאים כובד הסבא, האדמו"ר ממעליץ (חסידים)
מעמד אדיר נערך בסוף השבוע באולמי 'בלוודר', שם חגג הגאון הרב שלמה יהודה בארי, המכונה "הינוקא", את יום הולדתו ה-38. אלפי חסידים ומעריצים גדשו את האולם לכבוד סיום הש"ס המרשים שערך הרב בשילוב חגיגת יום ההולדת (חרדים)
כעשרים וארבעה אלף איש, ביום רביעי, 29 באפריל 1925, השתתפו בהלוויתו של רבי ישעיה מקרסטיר שנערכה בכפר הקטן בּוֹדְרוֹגְקֶרֶשְׁטוּר | כך תיארו עיתוני התקופה את ההלוויה ומשתתפיה | ישראל שפירא עם הפרק השלישי בסדרה אודות דמותו האגדית של האדמו"ר רבי ישעיה מקרסטיר (היסטוריה)
