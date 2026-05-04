כיכר השבת
סערת המסלולים החרדיים

הגר"ד לייבל במכתב חריג: "מי לנו כמנהיגי קרלין, בעלזא וצאנז"

נשיא אחוות תורה הגאון רבי דוד לייבל מזהיר מפני הפגיעה בעולם התורה, זאת לאחר שהרבנים יצאו נגד המסלולים החרדיים | "מי לנו כמנהיגי קרלין, בעלזא וצאנז שסמכו ידיהם עליהם", כותב הרב לייבל, "אי אפשר לנעול דלת בפני מי שמבקש פרנסה כשרה" | המכתב המלא (חרדים)

הגר"ד לייבל (צילום: מאיר זלזניק)

בעיצומה של הסערה סביב מסלולי ההכשרה החרדיים, כאשר הרבנים יצאו נגדם בצורה חריפה, נשיא אחוות תורה הגאון רבי דוד לייבל יוצא במכתב חריג להגנת המסלולים החרדים 'קודקוד' ו'מעלות צור'.

במכתב המיוחד, מזהיר הרב לייבל מפני ההשלכות הקשות על עולם התורה בעקבות המתקפות על המסלולים.

"באתי בזה לחזק את ידי מסלולי ההכשרה שהוקמו בדי עמל כדי לאפשר לציבור יראי ה' ללמוד מלאכה המכבדת את בעליה על טהרת הקודש", כותב הרב לייבל בפתח המכתב. לדבריו, המסלולים עברו בחינה קפדנית על ידי גדולי ישראל לפני שקיבלו את ברכתם.

"פועלים בטהרה גמורה"

במכתבו מדגיש הגר"ד לייבל כי גדולי ישראל, בהם גדולי האדמו"רים, בחנו את המסלולים ונתנו את הסכמתם. "ומי לנו כגדולי וצדיקי הדור, מנהיגי חצרות הקודש של קהילות קרלין, בעלזא וצאנז, אשר בחנו, הם ונאמניהם, את מסלולי 'קודקוד' ו'מעלות צור'", הוא כותב.

לדבריו, "רק לאחר שהתברר מעל לכל ספק כי המסלולים הללו פועלים בטהרה גמורה ותחת פיקוח הדוק, סמכו (האדמו"רים. ח"ש) את ידיהם עליהם. וחזקה שלא נופל מכשול מתחת ידי מנהיגי קהילות קדושות אלו".

הרב לייבל מוסיף ומבהיר כי "אין כל צל של ספק שכל פעולתם היא לשם שמים וכדי לקיים את מה שנפסק בשו"ע או"ח קנו, כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון".

"אי אפשר לנעול דלת"

בסיום המכתב קורא הגר"ד לייבל שלא למנוע את האפשרות לפרנסה כשרה מיראי ה'. "אי אפשר לנעול דלת בפני מי שמבקש להביא טרף לביתו בדרך שהיא כשרה מכל צד", כותב הרב ומזהיר כי פסילת המסלולים עלולה לפגוע קשות בעולם התורה. "אם נפסול גם את המסלולים המוסדרים שאין בהם כל פקפוק, יכביד הדבר על הצלת יבנה וחכמיה, והחכם עיניו בראשו".

המכתב מגיע על רקע התבטאויות חריפות של חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בצלאל נגד המתגייסים למסלול קודקוד, שם הגדיר את התופעה כ"נחש המוות" הנוגס ב. גם הגרמ"ה הירש פרסם מכתב חריף בו קבע כי אין היתר להצטרף למסלולי הגיוס.

גיוס חרדיםחוק הגיוסעולם הישיבותהרב דוד לייבלקודקודפקודות מטכ"ל

6
ובייחוד שהגרמ״ה הירש שליט״א הפנה למסלולים אלו מספר אברכים ובחורים. הלחץ בעולם הישיבות מובן אבל פאניקה ומתקפות פראיות לא יעזרו.
דברי יושר
5
הרב לייבל הוא הרב שלי.
אברך בן תורה ממיר
4
תזכורת, הרב לייבל אחד מגדולי ישראל!
הרב נחמיה
3
מכתב אישי. אני אברך והיו לי בעיות בפרנסה וגלש לשלום בית... וגם בסיפוק אישי, מאז שאני בקודקוד אני מביא משכורת מכובדת נהנה מכל רגע ומודה לקב"ה. מרן הרב לייבל צודק - נא להעביר לגדולי ישראל הנוספים.
אברך בקודקוד
מדוע אתה מכנה את עצמך אברך? אין לי בעיה שתתפרנס ממה שאתה רוצה . אבל אברך אתה לא. אברך בזמננו הוא כינוי למי שתורתו אומנותו . שמוכן לחיות בהסתפקות במועט כדי לשבת באוהלה של תורה. אתה לא הייתה מוכן לקושי הזה. רציתי חיי רווחה ונוחות . אין בעיה . רק אל תתהדר בנוצות לא לך
חיים
2
אני תמיד חוזר ושואל . בשם מי הוא מדבר . בשם עצמו? .
חיים
1
לאברך מקודקוד כדאי שתלח את מכתבך לאלפים ורבבות מגדולי ישראל
י א

