כיכר השבת
"נחש המוות"

הגר"ש בצלאל במתקפה חריפה נגד גיוס חרדים לקודקוד: "זה ממש עמלק"

חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בצלאל במתקפה חריפה נגד מתגייסים לקודקוד • "נחש המוות נוגס בעולם הישיבות, זה ממש עמלק, זו מלחמת מצווה" (חרדים)

2תגובות
הגאון הרב שמואל בצלאל בשיחת חיזוק בישיבת 'אבני נזר' (צילום: יעקב כהן)

בדברים חריפים במיוחד התבטא חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת 'פורת יוסף', נגד צעירים חרדים המתגייסים לתוכנית קודקוד ב. במהלך דבריו הגדיר הגר"ש בצלאל את התופעה כ"נחש המוות" הנוגס בעולם הישיבות.

"300 בחורים מטובי עולם הישיבות מתגייסים לקודקוד, עלינו מוטל למשוך אותם מתוך הגהנם!", הכריז ראש הישיבה במהלך כינוס רבנים בדרום: "נחש המוות נוגס בעולם הישיבות, הוא מזעזע את עולם הישיבות, זה ממש עמלק!".

חבר המועצת הדגיש כי מדובר במלחמת מצוה ממש: "זו מלחמת מצוה צריך למסור את נפשינו!", קרא הגר"ש בצלאל, תוך שהוא מגדיר את המאבק נגד הגיוס כמשימה מרכזית של עולם התורה.

במקביל לדברי הגר"ש בצלאל, פרסם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש מכתב חריף המופנה לרבני הקהילות וגדולי התורה בערי הדרום. במכתבו קובע הגרמ"ה הירש כי אין כל היתר להצטרף למסלולי הגיוס החדשים שהוקמו באזור.

"הנה נודע לי לצערי כי במסגרת הפעולות להביא לידי גיוס בני התורה הקימו מסלולים שונים וקובעים להם שמות כדוגמת קדקוד וכיוצא בזה", ציין ראש הישיבה במכתבו, תוך שהוא מתייחס באופן ספציפי למסלולים שנפתחו בערים נתיבות ובאר שבע.

הגרמ"ה הירש הבהיר במכתבו כי המצטרף למסלולים אלו מוותר על עצמאותו והופך לחלק מהמערכת הצבאית. "כל המסלולים האלו הם חלק בלתי נפרד מהצבא, וההולך לשם הרי הוא מוסר את עצמו לשליטת ומרות שלטון הצבא ונעשה כחייל מן המנין לכל דבר", נכתב במכתב.

צה"לגיוס חרדיםהרב שמואל בצלאלקודקודישיבת פורת יוסף

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אשריכם שאתם שותפים להגנה על ישראל מיד צר תמשיכו להתגייס ולא צריך להתרגש יותר מדי אתם כבר מכירם את השיח עמלק ונאצים וכו וכו השם ישמור ויציל
אליהו לוי
1
מה נעשה כאשר עשרות אחוזים מהציבור יתגייסו? חכמים היזהרו בדבריכם.
עמלק, גיהנם, נחש.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר