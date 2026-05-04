בדברים חריפים במיוחד התבטא חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת 'פורת יוסף', נגד צעירים חרדים המתגייסים לתוכנית קודקוד בצה"ל. במהלך דבריו הגדיר הגר"ש בצלאל את התופעה כ"נחש המוות" הנוגס בעולם הישיבות.

"300 בחורים מטובי עולם הישיבות מתגייסים לקודקוד, עלינו מוטל למשוך אותם מתוך הגהנם!", הכריז ראש הישיבה במהלך כינוס רבנים בדרום: "נחש המוות נוגס בעולם הישיבות, הוא מזעזע את עולם הישיבות, זה ממש עמלק!".

חבר המועצת הדגיש כי מדובר במלחמת מצוה ממש: "זו מלחמת מצוה צריך למסור את נפשינו!", קרא הגר"ש בצלאל, תוך שהוא מגדיר את המאבק נגד הגיוס כמשימה מרכזית של עולם התורה.

במקביל לדברי הגר"ש בצלאל, פרסם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש מכתב חריף המופנה לרבני הקהילות וגדולי התורה בערי הדרום. במכתבו קובע הגרמ"ה הירש כי אין כל היתר להצטרף למסלולי הגיוס החדשים שהוקמו באזור.

"הנה נודע לי לצערי כי במסגרת הפעולות להביא לידי גיוס בני התורה הקימו מסלולים שונים וקובעים להם שמות כדוגמת קדקוד וכיוצא בזה", ציין ראש הישיבה במכתבו, תוך שהוא מתייחס באופן ספציפי למסלולים שנפתחו בערים נתיבות ובאר שבע.

הגרמ"ה הירש הבהיר במכתבו כי המצטרף למסלולים אלו מוותר על עצמאותו והופך לחלק מהמערכת הצבאית. "כל המסלולים האלו הם חלק בלתי נפרד מהצבא, וההולך לשם הרי הוא מוסר את עצמו לשליטת ומרות שלטון הצבא ונעשה כחייל מן המנין לכל דבר", נכתב במכתב.