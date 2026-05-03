שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב סיכלו ביום שישי האחרון ניסיון פריצה להר הבית במטרה להקריב קורבן פסח שני.

21 חשודים נעצרו לחקירה במהלך האירוע, שהתרחש בעיצומה של ההיערכות המשטרתית לתפילות יום שישי בעיר העתיקה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, קבוצת פעילים הגיעה לאחד השערים המובילים להר הבית כשבידיהם גדי, בניסיון לפרוץ פנימה ולהקריב את הקורבן. השוטרים שפעלו במקום זיהו את הניסיון במהירות, חסמו את דרכם של החשודים ומנעו את כניסתם לשטח ההר.

החשודים הובאו לדיון בבית המשפט השלום בירושלים, שם שוחררו. לאחר מכן הוגש ערר למחוזי, אך גם שם הוחלט לשחרר את כולם. המשטרה הדגישה בהודעתה כי "תמשיך לפעול בנחישות לשמירה על הסדר הציבורי, הביטחון ומרקם החיים בעיר העתיקה ובמקומות הקדושים בפרט".

ש שליחות, אחדות וגיוס קרבי: צעירים חרדים הצטרפו הבוקר לשורות צה"ל אסף מגידו | מקודם

האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם פעילים יהודים מנסים להקריב קורבנות בהר הבית. כזכור, לפני כשבועיים דווח על פשיטה משטרתית על בית משפחה בעיר העתיקה, כאשר השוטרים חיפשו גדי בחשד לניסיון הקרבת קורבן פסח.