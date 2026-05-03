כיכר השבת
ב'פסח שני'

21 יהודים נעצרו לפני הכניסה להר הבית: ניסו להקריב קורבן פסח שני

שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב סיכלו ניסיון פריצה להר הבית עם גדי • 21 חשודים נעצרו לחקירה ושוחררו בבית המשפט | תנועת 'חוזרים להר': "בושה - המשטרה מתייחסת להקרבת קורבן בחומרה רבה יותר מאשר לרצח יהודים" (חרדים)

2תגובות
(צילום: הדס פרוש - פלאש 90)

שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב סיכלו ביום שישי האחרון ניסיון פריצה להר הבית במטרה להקריב קורבן פסח שני.

21 חשודים נעצרו לחקירה במהלך האירוע, שהתרחש בעיצומה של ההיערכות המשטרתית לתפילות יום שישי בעיר העתיקה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, קבוצת פעילים הגיעה לאחד השערים המובילים להר הבית כשבידיהם גדי, בניסיון לפרוץ פנימה ולהקריב את הקורבן. השוטרים שפעלו במקום זיהו את הניסיון במהירות, חסמו את דרכם של החשודים ומנעו את כניסתם לשטח ההר.

החשודים הובאו לדיון בבית המשפט השלום בירושלים, שם שוחררו. לאחר מכן הוגש ערר למחוזי, אך גם שם הוחלט לשחרר את כולם. המשטרה הדגישה בהודעתה כי "תמשיך לפעול בנחישות לשמירה על הסדר הציבורי, הביטחון ומרקם החיים בעיר העתיקה ובמקומות הקדושים בפרט".

האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם פעילים יהודים מנסים להקריב קורבנות בהר הבית. כזכור, לפני כשבועיים דווח על פשיטה משטרתית על בית משפחה בעיר העתיקה, כאשר השוטרים חיפשו גדי בחשד לניסיון הקרבת קורבן פסח.

השוטרים בכניסה לבית המשפחה
השוטרים בכניסה לבית המשפחה| צילום: צילום: ללא קרדיט

בתנועת 'חוזרים להר' הגיבו בחריפות לאירוע. "בושה - משטרת ישראל מתייחסת לרצון להקריב קורבן בהר הבית בחומרה רבה יותר מאשר לרצון של האויב לרצוח יהודים", נמסר מהתנועה. "הקונספציה היתה ונשארה במשטרת ישראל".

הפעילים שבים ומדגישים כי אין מניעה חוקית להקריב קורבנות בהר הבית, וכי פעולות המשטרה למניעת הפעילות מהוות לטענתם "הפרה בוטה של החוק". יצוין כי פסח שני נחגג בי"ד באייר, חודש לאחר חג הפסח, ומיועד למי שלא הצליח להקריב את קורבן הפסח במועדו.

תפילה - העיקר הכוונה (צילום: צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

המשטרה מצידה ממשיכה לאכוף את המדיניות הקיימת בהר הבית, תוך שמירה על הסטטוס קוו במקום. הכוחות פועלים באופן שוטף למניעת ניסיונות הקרבת קורבנות או ביצוע פעולות פולחניות יהודיות בשטח ההר.

הר הביתפסח שניקרבן פסחקורבן פסחקורבן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כן צריך להתייחס לזה יותר בחומרה .....לא משחקים עם חיובי כריתות...וגדול המחטיאו יותר מההורגו....
ק י
1
אם יש לגדי תג באוזן - הוא בעל מום
איתיאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר