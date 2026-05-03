שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב סיכלו ביום שישי האחרון ניסיון פריצה להר הבית במטרה להקריב קורבן פסח שני.
21 חשודים נעצרו לחקירה במהלך האירוע, שהתרחש בעיצומה של ההיערכות המשטרתית לתפילות יום שישי בעיר העתיקה.
על פי הנמסר מדוברות המשטרה, קבוצת פעילים הגיעה לאחד השערים המובילים להר הבית כשבידיהם גדי, בניסיון לפרוץ פנימה ולהקריב את הקורבן. השוטרים שפעלו במקום זיהו את הניסיון במהירות, חסמו את דרכם של החשודים ומנעו את כניסתם לשטח ההר.
החשודים הובאו לדיון בבית המשפט השלום בירושלים, שם שוחררו. לאחר מכן הוגש ערר למחוזי, אך גם שם הוחלט לשחרר את כולם. המשטרה הדגישה בהודעתה כי "תמשיך לפעול בנחישות לשמירה על הסדר הציבורי, הביטחון ומרקם החיים בעיר העתיקה ובמקומות הקדושים בפרט".
האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם פעילים יהודים מנסים להקריב קורבנות בהר הבית. כזכור, לפני כשבועיים דווח על פשיטה משטרתית על בית משפחה בעיר העתיקה, כאשר השוטרים חיפשו גדי בחשד לניסיון הקרבת קורבן פסח.
בתנועת 'חוזרים להר' הגיבו בחריפות לאירוע. "בושה - משטרת ישראל מתייחסת לרצון להקריב קורבן בהר הבית בחומרה רבה יותר מאשר לרצון של האויב לרצוח יהודים", נמסר מהתנועה. "הקונספציה היתה ונשארה במשטרת ישראל".
הפעילים שבים ומדגישים כי אין מניעה חוקית להקריב קורבנות בהר הבית, וכי פעולות המשטרה למניעת הפעילות מהוות לטענתם "הפרה בוטה של החוק". יצוין כי פסח שני נחגג בי"ד באייר, חודש לאחר חג הפסח, ומיועד למי שלא הצליח להקריב את קורבן הפסח במועדו.
המשטרה מצידה ממשיכה לאכוף את המדיניות הקיימת בהר הבית, תוך שמירה על הסטטוס קוו במקום. הכוחות פועלים באופן שוטף למניעת ניסיונות הקרבת קורבנות או ביצוע פעולות פולחניות יהודיות בשטח ההר.
