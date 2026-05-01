תאונה חריגה: צנחן רחיפה פגע בכבלי חשמל, התחשמל ופונה במסוק

אירוע חריג ומורכב התרחש הבוקר (שישי) באזור הערבה, סמוך ליישוב ספיר, כאשר גבר בשנות ה-50 לחייו שריחף במצנח התנגש בעוצמה בכבלי מתח גבוה של עמוד חשמל, התחשמל ונלכד כשהוא תלוי בין שמיים לארץ.

עם קבלת הדיווח במוקדי החירום של מד"א ושל כבאות והצלה, שהקפיצו מיד למקום כוחות חילוץ מתחנות ספיר ודימונה, לצד ניידות טיפול נמרץ ומסוק. עם הגעת הצוותים לזירה, התגלה מחזה מבהיל. הצנחן היה תלוי באוויר בגובה של כארבעה עד חמישה מטרים, כשהוא הסתבך יחד עם מצנחו בכבלי החשמל. בשל הסכנה המיידית והממשית להתחשמלות נוספת של הפצוע ושל כוחות ההצלה, המשימה הראשונה הייתה לנתק את זרם החשמל באזור. למרבה המזל, עובד של חברת החשמל ששהה במקום במסגרת חופשה פרטית, זיהה את חומרת האירוע ופעל במהירות ובאחריות לניתוק זרם החשמל מרחוק במקטע הרלוונטי. פעולה זו אפשרה לכוחות להתחיל בפעולות החילוץ באופן בטוח.

לאחר וידוא ניתוק הזרם, החל מבצע החילוץ המורכב. באמצעות במת הרמה של המועצה האזורית ערבה תיכונה, ובשיתוף פעולה עם יחידת החילוץ המקומית, עלו לוחמי האש ואנשי הרפואה אל הלכוד ופעלו במקצועיות ובזהירות רבה כדי לשחררו מהכבלים ולהורידו בבטחה לקרקע. הפצוע, שסבל מחבלות שונות ומסימני התחשמלות, קיבל טיפול רפואי ראשוני עוד כשהיה תלוי באוויר.

לאחר הורדתו לקרקע, הפצוע הועבר להמשך טיפול על ידי צוותי מגן דוד אדום. מסוק של מד"א-הצלה אייר, שנחת בסמוך לזירת האירוע, פינה אותו בדחיפות להמשך טיפול בבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשמצבו מוגדר בינוני עד קשה. עם סיום פעולות החילוץ ופינוי הפצוע, הוחזרה אספקת החשמל באזור לסדרה.

חובש מד"א גלעד דותן, שלקח חלק בחילוץ ובטיפול, סיפר על השתלשלות האירועים: "ראינו גבר בשנות ה-50 לחייו כשהוא תקוע על כבלי החשמל, בהכרה, לאחר שפגע בהם עם מצנח רחיפה, נחבל והתחשמל. יחד עם כוחות הכיבוי, עליתי איתם על מנוף והענקתי לצנחן טיפול רפואי בעודו לכוד על כבלי החשמל. לאחר שחילצנו אותו, המשכנו במתן טיפול רפואי ופינינו אותו במסוק מד"א-הצלה אייר שנחת בסמוך לאירוע לבית החולים כשמצבו בינוני".

בחברת החשמל בירכו על התושייה של העובד שהיה בחופשה, והדגישו כי בטיחות הציבור וכוחות החירום עומדת בראש סדר העדיפויות שלהם. החברה ציינה כי היא ממשיכה לפעול בשיתוף פעולה מלא עם כלל גורמי ההצלה, וערוכה לסייע בכל אירוע חירום תוך הפעלת כלל האמצעים העומדים לרשותה כדי למנוע אסונות.