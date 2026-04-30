החיילים נתקעו בכביש בהפגנת הפלג והסתבכו; זה העונש שקיבלו

שלושה לוחמים מחטיבת גבעתי נשפטו הבוקר (חמישי) לעונש של 21 ימי ריתוק, לאחר שאיחרו להגיע לטקס אזכרה שנערך לחלל החטיבה - בגלל הפגנת הפלג בכניסה לבני ברק. כך דווח הערב (חמישי) ב-Ynet.

האירוע עורר סערה בקרב משפחות הלוחמים, הטוענות כי האיחור לא נבע מזלזול או מהתנהלות רשלנית, אלא כתוצאה ישירה מחסימות התנועה הכבדות שליוו את מחאת 'הפלג הירושלמי' באזור המרכז ביום שלישי.

הלוחמים, שיצאו מאזור רחובות לכיוון פתח תקווה כשעתיים לפני מועד האזכרה, נקלעו לשיבושי התנועה הקשים בכביש 4, סמוך למחלף גהה. באותה שעה נחסם הציר המרכזי לתנועה עקב הפגנה שהתקיימה במקום במחאה על מעצרם של שני תלמידי ישיבה המוגדרים כעריקים משירות צבא/ עומסי ענק שמנעו מהלוחמים להגיע לבית העלמין בזמן לתחילת הטקס.

על פי העדויות, הלוחמים ניסו לעדכן את מפקדיהם ואת קצינת הנפגעים של היחידה בזמן אמת על העיכוב שנוצר בדרכים. למרות האיחור לטקס עצמו, החיילים הגיעו בסופו של דבר למפגש עם המשפחה השכולה שנערך לאחר מכן, ואף השתתפו בסעודת המצווה לזכרו של הנופל. עם זאת, בדרג הפיקודי הוחלט להעמידם לדין משמעתי בפני מפקד הפלוגה, שבסיומו הוטל עליהם עונש הריתוק הממושך.

בסביבת החיילים הביעו תסכול רב מההחלטה, וציינו כי מדובר בלוחמים הנמצאים לקראת שחרור משירות פעיל. לדבריהם, החיילים הציגו למפקד תיעודים מהנעשה בכבישים כדי להוכיח שהאיחור נגרם בשל נסיבות שלא היו בשליטתם, אך בצה"ל בחרו להחמיר עמם מתוך רצון להדגיש את החשיבות העליונה של כיבוד זכר הנופלים והתייצבות בזמן באירועי שכול וחטיבה.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה ל-Ynet: "צה"ל מייחס חשיבות רבה לכיבוד זכר הנופלים ולהשתתפות מפקדים וחיילים באזכרות. החיילים הוצאו יום קודם על-מנת להשתתף באזכרה בנוסף להנחיות ברורות על מנת להבטיח הגעה בזמן. בפועל, החיילים בחרו לצאת בשעה שאינה תואמת את ההנחיות ולא עמדו בזמנים. יודגש כי חיילים נוספים שנשלחו לאותה אזכרה הגיעו בזמן. לאחר בחינת האירוע ננקטו צעדים משמעתיים בהתאם לפקודות. צה"ל לא יקבל התנהלות שלא עומדת בסטנדרט המצופה, ובפרט כשמדובר בכיבוד זכר הנופלים ומשפחותיהם".