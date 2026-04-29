ההפגנה כעת באשקלון ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

בית משפט השלום באשקלון הורה לפני זמן קצר (רביעי) על שחרור שני חשודים קטינים בתנאים מגבילים של חלופת מעצר, בעקבות הפריצה לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, תת אלוף יובל יאמין.

באשר ליתר החשודים - עשרה במספר - מישיבת גרודנא בעיקר, הורה בית המשפט על הארכת מעצרם עד למחר. עו"ד מנחם שטאובר שייצג את העצורים הגיב להחלטה: "צר לנו שבית המשפט לא מצא לנכון לשלוח מסר חד וברור נגד התנהלות שלוחת רסן של קצין משטרה בכיר. כפי שנחשף בדיון, מפקד תחנת אשקלון הטיח בעצורים אמירות מחרידות והשווה אותם למחבלי נוחבה". עוד הבהיר עו"ד שטאובר: "כאשר בקשת המעצר נולדת בתוך אווירה של שנאה ודה הומניזציה, מדובר במעצר נקמני ולא משפטי. לא ייתכן שקצין משטרה יסמן מטרות מראש וישתמש בטרגדיות הלאומיות הקשות ביותר כדי להצדיק שלילת חירות של מפגינים". "זו רק ההתחלה": בפלג הירושלמי לא נרתעים מהסערה סביב הפריצה לבית קצין משטרה צבאית ראשי ישי כהן | 07:07 דרמה בלונדון: מחבל דקר חרדים בלב גולדרס גרין; מתנדבי 'השומרים' הסתערו ומנעו טבח נחמן שטרנהרץ | 14:06 כזכור, עשרות אנשי הפלג הירושלמי פרצו אמש לחצר ביתו של תא"ל יאמין באשקלון, במחאה על מעצר תלמידי ישיבות בידי המשטרה הצבאית בימים האחרונים. המשטרה עצרה 25 מעורבים באירוע, מתוכם 12 הובאו הבוקר לדיון בבית המשפט. על פי הנמסר מדוברות המשטרה, כ-200 מפגינים השתתפו בהפגנה במקום. חלקם קפצו מעל גדר הבית ופרצו אל תוך החצר, בעוד אשתו וילדיו של הקצין הסתגרו בתוך הבית. תא"ל יאמין עצמו לא נכח בבית בעת האירוע. האירוע עורר גל גינויים חריפים מהנהגת המדינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר: "אני מגנה בתוקף את ההתקפה הפרועה והאלימה נגד קצין משטרה צבאית ראשי ודורש לפעול ביד קשה נגד המעורבים". גם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, גינה בחריפות את התקיפה.

הפגנת הפלג מחוץ לבית הקצין הבכיר, אמש ( צילום: צפריר אבייב/Flash90 )

השר זאב אלקין התייחס הבוקר בחריפות לאירוע בריאיון ל'כיכר השבת': "אני מגנה את זה בתוקף. אפשר להיות במחלוקת אבל לקחת חוק לידיים ולפרוץ לבית פרטי של אדם? לאן נגיע?". השר הוסיף בדאגה: "חסר משוגעים בקפלן? הם יתחילו לא רק לעשות מצור על בתי שרים, גם הם יתחילו לפרוץ לבתי רבנים? של פוליטיקאים מימין? לאן נגיע?"

באשר לשתיקת הח"כים החרדים לאירוע, הציע אלקין הסבר מפתיע: "גם הם סובלים מנחת זרועם של הקיצוניים ברחוב החרדי, יכול להיות שהם פוחדים להכעיס, גם הם תחת טרור".

בכירים בפלג הירושלמי מסרו ל'כיכר השבת' כי הם אינם מתרגשים מהביקורת החריפה. "מדובר בקצין שאחראי בפועל על מעצרם של תלמידי ישיבות שכל חטאם הוא שהם לומדים תורה במדינת היהודים", התבטאו בכירים בפלג. "זו רק ההתחלה, נמשיך להפגין ולהפתיע אותם במחאה על מעצר לומדי תורה".

כפי שדיווחנו, ראש ישיבת גרודנא אשדוד הגר"מ שמידע, הורה לתלמידיו במהלך השיעור כללי שמסר היום בהיכל הישיבה, לשמור על מעטה סודיות ולהפתיע את תושבי אשקלון בהפגנת זעם כמחאה על מעצרם של שני תלמידי הישיבות.