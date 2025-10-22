עו"ד מנחם שטאובר הוא עורך דין חרדי צעיר, תושב שכונת בית וגן בירושלים, המתמחה בייצוג בחורי ישיבות ועריקים בהליכים משפטיים מול רשויות הצבא. שטאובר, שהיה בעבר מגדולי הלוחמים בקמפיין החרד"קים ואף הגיש תביעה נגד מאיירי הקמפיין, החל לייצג עצורי גיוס והפך לאחד מעורכי הדין המרכזיים בתחום זה. בראיונות שונים הבהיר כי "לבחורי ישיבות אין מה לחפש בצבא" וכי "השקפת עולמי איננה רלוונטית לשאלת ייצוגם".

בשנים האחרונות, עו"ד שטאובר מייצג מספר רב של בחורי ישיבות ואברכים שנעצרו בנתב"ג, בבדיקות שגרתיות או בהפגנות, בגין עריקות מהצבא. בין המקרים הבולטים: ייצוג תלמיד ישיבת אור החיים שנעצר בנתב"ג בדרכו לשמחה משפחתית בחו"ל ושוחרר לאחר פעילות משותפת עם אגודת בני הישיבות, וכן ייצוג בחורי ישיבות שנעצרו בנסיבות שונות ונאלצו לשבת בכלא הצבאי. שטאובר פועל בשיתוף פעולה הדוק עם אגודת בני הישיבות ועם עסקנים חרדים לשחרור עצורים.

עבודתו של עו"ד שטאובר כוללת ייצוג בבתי הדין הצבאיים, הגשת בקשות לשחרור ממעצר, טיפול בתנאי המעצר של בחורי ישיבות בכלא הצבאי, והבטחת זכויותיהם לרבות אספקת אוכל כשר מהודר. במקרים רבים הוא מצליח להשיג שחרורים מהירים או הקלות בתנאי המעצר. בין המקרים המורכבים שטיפל בהם: מקרה של בחור ישיבה שלא קיבל אוכל במשך יותר משבוע ימים בכלא, ומקרה של אברך שהתחנן להכניס לו את התינוק שלו לתא מאחר ואשתו סבלה מבעיה רפואית.

במקרים מסוימים, עו"ד שטאובר מתמודד עם אתגרים מיוחדים כאשר מרשיו מסרבים לשתף פעולה עם ההליכים המשפטיים. דוגמה בולטת היא מקרה העריק מאיר בלוי, שבו שטאובר נאלץ להתפטר מייצוגו לאחר שהלה סירב לשתף פעולה. בבית הדין הצבאי הצהיר שטאובר: "אין כל תועלת ואין אפשרות מעשית לייצגו". מקרה זה ממחיש את המורכבות בייצוג עריקים שמחזיקים בעמדות עקרוניות קשיחות.

פעילותו של עו"ד שטאובר מתרחבת גם לתחומים נוספים הקשורים לציבור החרדי. הוא מייצג בחורי ישיבות בהליכים הקשורים להפגנות של הפלג הירושלמי, בתלונות למח"ש נגד שוטרים בגין אלימות לכאורה, ובהליכים משפטיים שונים הקשורים לזכויות החרדים. בין היתר, הוא היה מעורב בהגשת תלונות של בחורי ישיבת "חברון החדשה" במח"ש, ובטיפול במקרים של אלימות משטרתית לכאורה במהלך הפגנות.

שטאובר גם מעורב בהסדרת דיחויים לישיבות מול הצבא. במסמכים שפורסמו בעקבות סערה סביב נאומו של הגר"א טופיק, נחשף כיצד הוסדרו הדיחויים לישיבת "באר יהודה" מול הצבא בסיוע עו"ד שטאובר. עבודה זו כוללת תיאום עם רשויות הצבא, הבטחת זכויות בחורי הישיבות, וטיפול בסוגיות משפטיות מורכבות הקשורות לחוק הגיוס.

במקרים חריגים, עו"ד שטאובר מייצג גם חרדים שנעצרו מחוץ לישראל. דוגמה לכך היא המקרה של צעיר חרדי שנעצר במרוקו בגין הברחת גת ונידון לשנתיים מאסר בהיעדרו. שטאובר פועל במקרים כאלה בשיתוף פעולה עם גורמים בינלאומיים ועם משרד החוץ לסייע לעצורים הישראלים בחו"ל.

עבודתו של עו"ד מנחם שטאובר הפכה אותו לדמות מרכזית בנוף המשפטי החרדי, במיוחד בכל הנוגע לסוגיית הגיוס והמעצרים של בחורי ישיבות. פעילותו משקפת את המתח המתמשך בין הציבור החרדי לבין רשויות הצבא והמדינה בסוגיית חוק הגיוס, והוא ממשיך לשמש כתובת מרכזית לבחורי ישיבות ואברכים הזקוקים לייצוג משפטי בהליכים מול הצבא והמשטרה הצבאית.