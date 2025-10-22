ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, הכריע לפני זמן קצר (רביעי), כי רק בחורי הישיבה ממנה נעצרו עריקים יצאו להפגין.

כזכור, הלילה הייתה עליית מדרגה מצד רשויות הצבא, לאחר שעצרו חתן יתום (שכבר שוחרר לאחר לחצים. ח"ב) ובחור ישיבה מ'עטרת שלמה'.

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, אליו מתנקזות כל השאלות בנושא הישיבות, נשאל אם להוציא את כל הישיבות למחאה מול כלא 10. ראש הישיבה השיב, שכרגע רק הישיבה שממנה נעצר הבחור תצא לצאת למחאה על מעצר בחורי הישיבה, בתנאי שלא יגיעו לעימותים עם כוחות הביטחון.

ראש הישיבה הוסיף ואמר למי שהגיע למעונו, כי יתכן ובימים הקרובים תתקיים עצרת מחאה ענקית ברחובה של עיר.

ל'כיכר השבת' נודע, כי בישיבת עטרת שלמה, שם לומד הבחור שנעצר הלילה ונשפט ל-20 ימי מעצר, החליטו להישמע להוראת ראש הישיבה.

האוטובוסים, שהיו אמורים להביא את בחורי הישיבה להתחיל את זמן חורף היום, הוסבו לכיוון כלא 10, שם קרוב לאלף בחורי הישיבה, יפגינו כנגד המעצר.

כפי שדווח בהרחבה מוקדם יותר היום, המשטרה הצבאית התפרצה הלילה לבית משפחת מחלוף בישוב אדם, והפכה את הבית, בניסיון לעצור את צעירי בני המשפחה - תלמידי ישיבות 'בית שמעיה' (בראשות הגר"ש אנגלנדר) ו'מבקשי פניך' (בראשות הגר"מ עמית).

תלמידי הישיבות בני משפחת מחלוף לא שהו באותה עת בבית, והמעצר נמנע. כזכור, שלשום נעצר תלמיד ישיבת אור החיים ביישוב אדם ע"י המשטרה הצבאית.

בסיעת 'דגל התורה', עדכנו בצהריים כי "חכ"י התנועה התכנסו הבוקר בעקבות מעצר בחורי הישיבות הקד' בעוון לימוד התורה, ביניהם גם מעצר הבחור באמצע ימי השבעה על אביו ז"ל.

"מדובר בעליית מדרגה מדאיגה והיא לא תעבור לסדר היום. ההשתוללות הזו בגיבוי היועמ"שית שחרטה על דגלה מלחמה בלומדי התורה בארץ הקודש, נועדה בין היתר כדי לטרפד את החוק להסדרת מעמדם שיובא בקרוב בס"ד".

ב'דגל התורה' הודיעו כי "נשאל את גדולי התורה שליט"א בדרכי הפעולה למול המעצרים הנבזיים הנ"ל ונפעל כהוראתם".