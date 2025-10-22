ליל המעצרים הדרמטי בעולם התורה שהתרחש בלילה האחרון (בין שלישי לרביעי) לא הסתיים במעצרם של שני תלמידי הישיבות. כעת מתברר כי תלמיד ישיבה נוסף - יתום טרי, נעצר במהלך הלילה באמצע השבעה על אביו.

לפי הדיווח של הוועדה להצלת עולם התורה, מדובר בבחור החשוב, אריאל רוזנצוויג, תלמיד ישיבת 'נווה ארץ' (שבראשות הגר"י אדלשטיין זצ"ל).

תלמיד הישיבה נעצר ע"י המשטרה הצבאית מביתו ברמת גן, בעת שהוא יושב שבעה על אביו המנוח שהלך לעולמו לפני מספר ימים.

למרות תחנוני המשפחה והחברים והבכיות של האלמנה והיתומים, נגרר היתום הצעיר לכלא הצבאי - בעוון לימוד תורה.

כפי שדווח מוקדם יותר, המשטרה הצבאית עצרה הלילה שני תלמידי ישיבה 'עריקים' מהישיבות המובילות במגזר החרדי.

בשעות הלילה המאוחרות הגיעו שוטרי המשטרה הצבאית לביתו של תלמיד ישיבת 'איתרי' והצליחו לאתר אותו ולעצור אותו. בתוך דקות הוא הוצא מביתו והועבר לכלא צבאי.

בהמשך הלילה הגיע כוח אחר של המשטרה הצבאית לביתו של תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה', גם אותו הם הצליחו לאתר, לעצור ולהעביר לכלא צבאי.

ב'פלג הירושלמי' נערכים לצאת להפגנות סוערות שכן מדובר במעצר תלמידי ישיבות מבתיהם ולא מעצרים בנתב"ג או במעצרים שנבעו כתוצאה מחיכוך עם המשטרה.

כזכור, כפי שדווח בתחילת השבוע ב'כיכר השבת', לאחר תקופה ארוכה בה המשטרה הצבאית החוקרת נמנעה ממעצר תלמידי ישיבה מבתיהם, בצה"ל החליטו לחדש את המעצרים.

כבר ביום שני האחרון בוצע ניסיון מעצר דרמטי בלב השכונה החרדית נווה יעקב שבצפון ירושלים.

המוני מפגינים הוזעקו לרחוב אדמונד פלג, שבו מתגורר הבחור, ובמקום פרצה מהומה גדולה שהובילה את אנשי המשטרה הצבאית לעזוב את השכונה כשניסיון המעצר נכשל.

בפלג הירושלמי טענו בהודעה שפרסמו: "המונים שהגיעו למקום מנעו את המעצר והמשטרה התקפלה. מעדויות מהמקום עולה כי המשטרה הצבאית השתמשה בכוח בניסיון לפרוץ את הדלת".