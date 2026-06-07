כיכר השבת
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"כך תפעלו במקרה של מעצר גיוס" | מאות הבחורים תודרכו באישון לילה ע"י עורך הדין

אלפי חסידים שהו השבת בחצר הקודש ויז'ניץ לרגל שבת שבע ברכות לנכדת האדמו"ר | במוצאי שבת נערך בחסידות כינוס חירום למאות בחורים מחויבי גיוס, שקיבלו חיזוק רוחני לצד הנחיות ותדרוך משפטי מעשי לקראת אפשרות של מעצר על ידי עורך הדין הבכיר מנחם שטאובר | צפו בתיעודים (חסידים)

מוצאי שב"ק שבע ברכות בויז'ניץ
מוצאי שב"ק שבע ברכות בויז'ניץ| צילום: צילום: באדיבות המצלם

אלפי חסידי ויז'ניץ שהו השבת בקריית החסידות בצל קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ, לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ באלעד, עם החתן, נכדם של האדמו"ר מגורליץ וגאב"ד ביליץ. בסעודה שלישית השתתף האורח הדגול, הגה"צ אב"ד לימנוב, לצד שאר המחותנים הרמים ששהו כל השבת בצל הקודש.

במוצאי שב"ק לאחר הבדלה פצח האדמו"ר במחול נלהב יחד עם חתני החסידות העומדים להינשא בתקופה הקרובה בארצות הברית. בין החתנים בלט החתן מרדכי שלמה רוזנברג, שזכה לשמש בקודש במסירות רבה במעונו של הרבי במהלך שנות בחרותו.

בהמשך נערך מעמד ה'באגלייטען' המסורתי לחתן. בשל צפיפות הענק הועתק המעמד מרחבת בית האדמו"ר אל רחבת בית המדרש הגדול של החסידות. בסיום המעמד פצח האדמו"ר בריקוד סוער עם החתן לקול שירת "יש בורא עולם", את המעמד חתם בברכות לרוב לכל הקהל הקודש.

בהמשך, בשעות הקטנות, התכנסו מאות מבחורי החסידות, הנמנים על מחוייבי הגיוס, לכינוס חירום מיוחד כדי לשמוע דברי הדרכה והכוונה לימים אלו. בכינוס השתתפו רבני החסידות ובראשם ראש הישיבות, הגה"צ רבי מנחם ארנסטר.

את משא החיזוק המרכזי נשא האדמו"ר מסטריקוב, שחיזק את הבחורים ממושכות על עמדתם האיתנה והדגיש בפניהם כי בהליכתם זו הם מקיימים בגאון את הוראתם הברורה של גדולי ומאורי הדור.

כמו כן נאם עורך הדין , שהעניק לבחורים שורה של הנחיות משפטיות ומעשיות קצרות וברורות, והסביר להם כיצד עליהם לפעול ולנהוג במקרה של מעצר חלילה, על מנת שהעניינים לא יסתבכו מול רשויות החוק.

מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מוצאי שבת ש"ב בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס למחוייבי גיוס בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס למחוייבי גיוס בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס למחוייבי גיוס בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס למחוייבי גיוס בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסטריקוב בכינוס למחוייבי גיוס בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסטריקוב בכינוס למחוייבי גיוס בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסטריקוב בכינוס למחוייבי גיוס בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס למחוייבי גיוס בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס למחוייבי גיוס בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
כינוס למחוייבי גיוס בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
עו"ד מנחם שטאובר בכינוס מחוייבי גיוס בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
מנחם שפירא בכינוס מחוייבי גיוס בויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)

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גיוס חרדיםהאדמו"ר מויז'ניץשבע ברכותהאדמו"ר מסטריקובעו"ד מנחם שטאוברמעצר תלמידי ישיבה

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