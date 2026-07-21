במעמד רב רושם ובאווירה מרוממת, התכנסו במוצאי שבת האחרון כלל הבחורים המבוגרים מחצר הקודש בעלזא, למסיבת 'מלווה מלכה' וערב חיזוק מיוחד.

את המעמד פיאר בנו של האדמו"ר מבעלזא, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, אשר נשא מדבריו בפני הבחורים. בדבריו העלה על נס את התאגדות הבחורים והביע את קורת רוחו המרובה מכך שהם מתאספים יחדיו להתחזק, תוך שהוא מוסיף דברי עידוד: "קרובה ישועתכם לבוא".

הרה"צ ציין בדבריו את הארגון הייעודי שהוקם בשנה האחרונה עבור הבחורים המבוגרים, וחשף כי הפעילות כולה זוכה להתעניינות רבה אצל אביו האדמו"ר מבעלזא המדרבן את כל הפעילות.

במעמד השתתף גם האורח המיוחד שהגיע מחו"ל, הרב יונתן שווארץ אשר הנעים בחרוזים נפלאים ומרגשים, בהם שילב באמנות את מילות החיזוק שנשא לפני כן הרה"צ.

כמו כן השתתף במסיבה, הרב אליקים שטארק, יו"ר הוועד הפועל של חסידות בעלזא ואיש אמונו של הרה"צ.

בסיום הסעודה עברו כלל הבחורים בסך בפני הרה"צ רבי אהרן מרדכי, כדי להתברך.