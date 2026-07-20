דבריו של סמוטריץ' דבריו של סמוטריץ' 10 10 0:00 / 1:42

יו"ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (שני) בשיחה שהעביר בישיבת ההסדר בטפחות, כחלק מסיור רחב שקיים בגליל, לסערה שעוררו דבריו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו כלפי לוחמי הציונות הדתית.

במהלך השיחה הציג סמוטריץ' את תפיסת המגזר הדתי לאומי ומשמעות בתי המדרש של המגזר. השר פתח את דבריו בהתייחסות ישירה לסערה: "אני לא יכול ביום כזה שלא להתחיל בדברים שנאמרו אתמול. זו דילמה גדולה - מצד אחד אי אפשר לשתוק, ומצד שני אי אפשר לדבר כי אנחנו נזהרים בגחלתם של חכמים". סמוטריץ' ציין כי התייעץ בנושא עם הרב יעקב אריאל, וציטט את דבריו: "צריך בעיקר לומר בערב תשעה באב את הפסוק: 'מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה'".

בהמשך דבריו, הדגיש השר את החיוב והגאווה בתפיסת עולם התורה של המגזר הדתי לאומי: "מודים אנחנו לפניך ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש הזה. בית מדרש של תורת ארץ ישראל. חיה ומאירה. תורה שדרכיה דרכי נעם ולא חובלים. תורה שרואה במדינת ישראל גאולה".

סמוטריץ' התייחס לאחוזי הגיוס והמילואים הרחבים במגזר הדתי לאומי, וציין: "תורה שרואה בהשתתפות במצווה הנפלאה הזו של מלחמה של עזרת ישראל מיד צר, אחד המצוות הנשגבות ביותר שיש. תורה שמחנכת למסירות נפש על ארץ ישראל ועל קיום האמונה. תורה שמתוך הגודל הגדול שלה לוקחת אחריות על כל מרחבי העשייה במדינת ישראל".

נתניהו וגפני בימים טובים יותר ( צילום: באדיבות המצלם )

הרקע: הסערה סביב דברי הגר"ד לנדו

הדברים נאמרו על רקע שיחה שתועדה במעונו של הגר"ד לנדו, בה התבטא ראש הישיבה בחריפות כלפי מה שכינה "הכיפות הסרוגות": "יש רשעים מהכיפות הסרוגות, נלחמים למען כבוד המדינה, זה רצח ממש". הדברים עוררו סערה ציבורית רחבה, והובילו לתגובה חריפה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שדחה את הדברים בתוקף.

בעקבות תגובת נתניהו, פרסמה דגל התורה הודעה חריפה בה נכתב: "דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל, ומפיהם אנו חיים. מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם, ובוודאי שלא לתוקפם. היזהרו בגחלתן".