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שעות לעצרת

רבבות בדרך לבית ליד; גולדקנופף ביקר את האסירים - ומי הנגיד שיגש לעמוד? | הפרטים על העצרת הענק

חסידות גור יוצאת שוב לרחובה של עיר: שעות ספורות לפני העצרת הגדולה ברחבת כלא 10 בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה שנכלא • חבר הכנסת גולדקנופף ביקר את הבחורים האסורים ופרץ בבכי: "לא יכול לראות את הדמעות" • כל הפרטים והלו"ז המלא לעצרת (חרדים)

שעות ספורות נותרו לקראת העצרת הגדולה של ברחבת כלא 10 (בית ליד). זוהי הפעם השנייה שבה החסידות הגדולה בישראל יוצאת בהמוניה להפגין ולזעוק על מעצרם של בני התורה, שנעצרו על עוונם בשל אי-גיוסם לצבא כהוראת גדולי ישראל.

העצרת מתקיימת בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבת "שפת אמת", הבחור ישראל ראובן פיין הי"ו, שנכלא לאחר שהתייצב שלוש פעמים ברציפות בלשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו.

המעמד הענק ייפתח בשעה 21:30 בתפילת ערבית בראשות האדמו"ר מגור, כאשר לפני התיבה יעבור הנגיד ר' מאיר כהן, שתרם תרומה נכבדה למימון הוצאות העצרת. לאחר התפילה, יישא ראש ישיבת "חידושי הרי"ם", הגאון רבי מאיר פלקסר, דברי התעוררות חוצבי להבות בפני ציבור המשתתפים.

גולדקנופף ובבציק בכניסה לכלא 10
גולדקנופף ובבציק בכניסה לכלא 10| צילום: צילום: באדיבות המצלם

בתוך כך, שעות אחדות טרם פתיחת העצרת, הגיע ח"כ יצחק גולדקנופף, מלווה ברמ"ט מוטי בבצ'יק, לביקור מיוחד בתוך כלא 10 אצל הבחורים האסורים במקום.

ביציאתו מהכלא, ביטא ח"כ גולדקנופף בדמעות את הכאב העצום: "אי אפשר לראות את הדמעות של הבחורים ושל ההורים, אשר כל עוונם הוא שצועדים בדרך התורה והיראה כהוראת רבותיהם".

גולדקנופף ביציאה מכלא 10
גולדקנופף ביציאה מכלא 10| צילום: צילום: באדיבות המצלם

מערכת הביטחון ובמשטרה נערכים בכוחות מתוגברים סביב מתחם הכלא לקראת הגעתם של רבבות החסידים מכל רחבי הארץ, כאשר עורכי הדין ועסקני החסידות ממשיכים במקביל במאמצים המשפטיים להביא לשחרורו המהיר של הבחור.

'כיכר השבת' ימשיך לעקוב ולדווח ישירות מהזירה.

גיוס חרדיםחסידות גורעצרתיצחק גולדקנופף

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