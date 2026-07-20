בימים אלו, כשסוגיית גיוס בני הישיבות מסעירה את המדינה וברקע הדיונים על מעצר בחורים ש"תורתם אומנותם", רבים חוזרים לסיפור מפעים ומעורר השראה שמזכיר שאפשר גם אחרת.

זהו סיפורם של שני נערים בני 17 שנפגשו במקרה בלשכת הגיוס בירושלים האחד, אהרן ברק, שהפך לימים לנשיא בית המשפט העליון, והשני, כ"ק הרבי שמואל ברזובסקי שהפך לאדמו"ר מסלונים.

בסרטון שפורסם ברשת נצפה אהרן ברק מספר בקולו על אותו רגע שבו בחר להגן על בחור הישיבה מול חבריו החילונים: זה היה לפני 73 שנים, בלשכת הגיוס בירושלים.

בוקר אחד, אני בא ללשכת הגיוס בירושלים לקבל צו גיוס, הייתה שם קבוצה של בחורים דתיים שבאו לקבל ... דיחוי.

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ואז חברים שלי התנפלו על הקבוצה הזאת ו'איך אתם משתמטים מהצבא?' אתם מכירים את כל הטיעונים האלה? ואני ראיתי עומד שם בחור כזה צנוע, שקט והיה לי חבל עליו.

אז אמרתי לו 'בוא, אתה יודע מה? בוא, בוא, בוא נשב. אני לא, אני לא מאלה, בוא נשב ונדבר'. ואכן ישבנו ודיברנו בשקט ותוך כדי שיחה אנחנו בני אותו גיל. אז מתי נולדת? מסתבר שנולדנו באותו יום כ"ט באלול".

השניים גילו כי נולדו בדיוק באותו תאריך: כ"ט באלול תרצ"ו. המפגש הסתיים בלחיצת יד, אך הקשר התחדש רק כעבור עשרות שנים, כאשר נחשף מכתב מרגש ששלח הרב מסלונים לברק לרגל יום הולדתם ה-60.

במכתב, שהפך לעדות היסטורית על כבוד הדדי, כתב האדמו"ר לעתיד:

לכבוד נשיא בית המשפט העליון פרופסור אהרון ברק

שלום וברכה

שופט נכבד

בימים הקרובים יחול יום הולדתי השישים. יום הולדת הוא גם יום זיכרון בו עולים בזכרון הרבה דברים. אחד הדברים שאני נזכר בהם בהתרגשות על אף שכבר עברו מאז שהדבר התרחש למעלה מארבעים שנה קשור אולי איתך ואולי גם תמצא בו עניין.

היה זה בעת שהתייצבתי כחוק בלשכת הגיוס בירושלים בגיל 17. מעולם לא נפגשתי לפני כן עם צעירים חילוניים בני גילי והיה זה עבורי המפגש הראשון עם עולם זר ומתנכר. מבלי שארצה בויכוח סוער בנושא דת ולאומיות השתמטות וטפיליות.

קשה מאוד להבהיר ולשכנע בדברים מסוג זה שהרי השוני אינו בדעות אלא בעולמות. הייתי אחד מול קבוצה של תלמידי תיכון במצב לא נעים ומביך.

ואז קם נער אחד חילוני בשם אהרון בריק ותמך בעוז רב בי ובדעותיי היה זה דבר כל כך לא צפוי ומפתיע.

אחר כך שוחחנו בידידות והייתה בינינו הבנה מופלאה שעד היום לא פג טעמה ועדיין זכורה לטוב.

הרבי ממשיך להסביר:

התברר אז ששנינו נולדנו באותו היום ב-16.9.36 בדברי חז"ל יש משמעות רבה לדבר - משמעות של קשר ומזל דומה. (יותר נכון לומר - יכול להיות) ואז הבנתי שיתכן שזו הסיבה שנחלצת להגן עליי. מכיוון שהיינו במסגרות כל כך רחוקות לא היה יכול להיות למפגש כל המשך. האם זה אתה? בברכה לשנה טובה ומבורכת שנה של אחדות והבנה יותר טובה

בכבוד רב שמואל ברזובסקי.

המפגש האנושי הזה, שהחל בהגנה על בחור ישיבה מול זעם של חילונים, הפך לקשר של עשרות שנים בין שניים מהמנהיגים. ואולי רבים מאזרחי ישראל שמעריצים את אהרן ברק יכלו ללכת בעקבותיו וללמוד ממנו פרק בסבלנות ובסובלנות.