מראות מההפגנות בכביש 4 - צילום: יעקב הרשקוביץ מראות מההפגנות בכביש 4 | צילום: צילום: יעקב הרשקוביץ 10 10 0:00 / 5:17

המחאה הספונטנית שקיימו הבוקר (רביעי) אנשי פלג הרצ"פניקים של 'הפלג הירושלמי' בכביש 4, סמוך לכניסה לבני ברק, הסתיימה במראות חריגים ומזעזעים שמעוררים בשעות אלו סערה קשה, זעם ומחאה נרחבת בכל שדרות הציבור החרדי.

המפגינים, שיצאו לחסום את ציר התנועה המרכזי במחאה על מעצרם של בני ישיבות שסירבו להתייצב בלשכות הגיוס, נתקלו בתוך זמן קצר בתגובה משטרתית קשה וברוטאלית במיוחד. כוחות משטרה גדולים ולוחמי יס"מ שהגיעו למקום פעלו לפתיחת הציר, אולם לפי עדויות רבות וחד משמעיות מהשטח, הפעם הפינוי לא הסתכם בהרחקת המפגינים בלבד, אלא גלש לאלימות קשה ואכזרית. בתיעודים קשים שהופצו ברשתות החברתיות והפכו מיד לשיחת היום, נראים שוטרים כשהם מפעילים כוח בלתי פרופורציונלי: מכין באלימות קשה, גוררים בפראות מפגינים שישבו על הכביש, בעוד מפגינים אחרים נראים מוטלים על הקרקע חבולים, פצועים ומדממים על האספלט, כשבגדיהם קרועים לגזרים ועל גופם סימני חבלה קשים.

מראות מההפגנות בכביש 4 ( צילום: יעקב הרשקוביץ )

מראות מההפגנות בכביש 4 ( צילום: יעקב הרשקוביץ )

מראות מההפגנות בכביש 4 ( צילום: יעקב הרשקוביץ )

על פי העדויות, במהלך הפינוי נעשה שימוש חריג ברימוני הלם. עדי ראייה שהיו במקום מספרים ל'כיכר השבת' כי חלק מרימוני ההלם הופעלו ונזרקו באופן ישיר לעבר קבוצות מפגינים שישבו על הכביש ללא כל התגרות. בתיעודים מהזירה נשמעים הבחורים כשהם זועקים מכאב, בעוד צוותי רפואה מוזעקים למקום כדי להעניק טיפול רפואי ראשוני לפצועים הרבים בשטח.

תמונות הזוועה של מפגינים עם דם על הידיים והרגליים, חולצות קרועות לחלוטין ופנים חבולות ונפוחות, סיפקו חומר בערה לגל ביקורת חריף נגד התנהלות המשטרה. מנגד, במשטרה מנסים להצדיק את הכוח הקשה ומגיבים כי מדובר בהפגנה שלא תואמה או אושרה מראש, שנערכה בהפתעה מוחלטת בשעות העומס.

אחד ממשתתפי ההפגנה ששוחח עם 'כיכר השבת' הסביר את הרקע לעיתוי התמוה של הבוקר: "החלטנו לקיים את המחאה בשעות הבוקר הלא שגרתיות במטרה ברורה – שלא להפריע או להתנגש עם עצרת המחאה ההמונית של אלפי חסידי גור, המתוכננת לשעות הצהריים היום מול חומות כלא 10. רצינו לעשות את המחאה שלנו ולפנות את השטח".

הוא מוסיף בכאב ובזעם: "בהפגנות של קפלן לא ראינו מעולם שהמשטרה תקרע חולצה, מכנסיים או בגד של מפגין. מה שראינו היום פה בבני ברק לא ראינו כבר הרבה זמן. מקריעת בגדים אכזרית ועד מכות רצח עם דם בעיניים. פשוט רמיסה של הציבור החרדי".

מראות מההפגנות בכביש 4 ( צילום: יעקב הרשקוביץ )

מראות מההפגנות בכביש 4 ( צילום: יעקב הרשקוביץ )

כפי שפורסם בהרחבה מוקדם יותר ב'כיכר השבת', חברי הכנסת החרדים הגיבו איש איש בשעתו בחריפות נגד ההתנהלות המשטרתית הקשה, ודרשו פתיחה מיידית בחקירת האירועים.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וקרא לו לפעול במהרה. "איתמר בן גביר, תתעורר!", קרא דרעי, "לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שזועקים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה".

דרעי הוסיף ואמר: "אתה יודע שאנחנו מתנגדים להפגנות, אבל לא נוכל לעמוד מנגד מול העוול והאלימות הקשה הזאת. הוכחת שכאשר חשוב לך, אתה יודע להפעיל את המשטרה. קום עכשיו ועצור את אלימות השוטרים נגד בני התורה".

גם חבר-הכנסת מאיר פרוש, יו"ר סיעת 'שלומי אמונים', התבטא בחריפות על אלימות השוטרים ואמר כי "התנהלות המשטרה הבוקר אינה תואמת התנהלות של משטרה במדינה בשלטון של יהודים, ולא משטרה במדינה המתיימרת להיות דמוקרטיה. פיזור אלים של מחאה כפי שראינו הבוקר, אנחנו מכירים מטורקיה ואיראן. מפכ"ל המשטרה, וכל שוטר או מפקד שידו היו במעל, צריכים ללכת הביתה היום".

ההפגנה בכביש 4, סמוך לבני ברק ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ההפגנה בכביש 4, סמוך לבני ברק ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ההפגנה בכביש 4, סמוך לבני ברק ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ההפגנה בכביש 4, סמוך לבני ברק ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

בעקבות המראות הקשים, מקורביו של השר איתמר בן גביר, אמרו כי "בג"ץ אסר עליו להתבטא בנושא הפעלת כוח משטרתית בהפגנות, אבל ברור לכולם שהשימוש באלות ורימוני הלם נגד מי שחסם כביש הוא לא הגיוני גם בעייני מי שמתנגד להפגנות האלו".

המקורבים הוסיפו והעבירו איום כי "אם המשטרה לא תתעשת, הוא יסיים את השימוש ברימוני הלם במשטרה".

זמן קצר לאחר מכן, בהודעה שפרסם ברשת X, כתב השר בן גביר: "לאחרונה התגברו אירועים שבהם נעשה שימוש ברימוני הלם מול אוכלוסייה אזרחית שלא על פי הנהלים, ולכן אקיים על כך דיון דחוף בנושא, על מנת לוודא שהשימוש ברימוני הלם יעשה רק במקרים חריגים ובהתאם לנהלי המשטרה. אם השימוש לא יוגבל למקרים אלו, לא יהיו רימוני הלם במשטרה".