כיכר השבת
"בנט משתגע משנאה"

"שנאת החרדים הפכה לסחורה פוליטית מבוקשת" | ש"ס נגד מפלגות הימין החדשות

מאמר המערכת בביטאון ש"ס במתקפה חריפה על הנדל, טרופר, ארדן, שקד ואדלשטיין • "מתנתקים מהגוש המחובר לחרדים ומכריזים על גולן כשותף" | וגם: המתקפה על נפלי בנט (חרדים)

5תגובות
אריה דרעי וגלעד ארדן (צילום: פלאש 90 וכיכר השבת)

מאמר מערכת חריף פורסם הבוקר (חמישי) בביטאון 'הדרך', ובו מתקפה חזיתית על מפלגות הימין החדשות שצצו בזירה הפוליטית. במרכז האש: יועז הנדל, חילי טרופר, גלעד ארדן, איילת שקד ויולי אדלשטיין, שלדברי הביטאון "זזו אל המרכז רק למטרה אחת - להתנתק מהגוש המחובר לחרדים".

"בימים אלה צצות כפטריות אחרי הגשם מפלגות חדשות, כמו אלה של טרופר, הנדל, ארדן, אדלשטיין, שקד ודומים אחרים", נכתב במאמר. "מדובר באנשי ימין שזזו אל המרכז רק למטרה אחת - להתנתק מהגוש המחובר לחרדים. 'נקים ממשלה ציונית בלי חרדים וערבים' הם מתחייבים, ומכריזים על יאיר גולן כשותף ראוי ומועדף. אכן שותף ראוי וערכי לאנשי ה'ימין הערכי'".

המאמר מציג תמונה קודרת של המציאות הפוליטית החדשה: "כך הפך הציבור החרדי, לקונצנזוס החדש של הפוליטיקה הישראלית. כמעט כל ראשי המפלגות, המנהלים קרבות עזים בינהם מאוחדים רק בדבר אחד: ממשלה בלי חרדים. השנאה לציבור החרדי הפכה לסחורה הפוליטית המבוקשת ביותר בשוק".

במרכז המתקפה: "משתגע משנאת חרדים"

מתקפה חריפה במיוחד מופנית במאמר כלפי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. "האיש שכבר נגע בפסגה וחווה בכל שבוע את הדרדור הפוליטי ומשתגע", כותבים בביטאון. "שנאת חרדים? אני יודע לעשות את זה טוב יותר. וכך, בן רגע, כל המצע שלו הופך למסע הסתה מחריד נגד לומדי התורה".

הביטאון מזהיר את בנט מפני התוצאות של דרכו: "נפתלי בנט כבר לומד בימים אלה את השיעור הזה על בשרו. מי שמבקש לבנות את עתידו הפוליטי על הסתה נגד עולם התורה, עשוי אולי לזכות לרגע של תהילה, אך סופו שיגלה כי שנאה אינה בונה דרך ואינה מחזיקה לאורך זמן".

בנימין נתניהואריה דרעיש"סנפתלי בנטגיוס חרדיםבחירות 2026

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5
לדעתי בנט על 10 לא יותר.נקווה שירד ל0
חיים
4
כואב לי רק על אחד על ארדן .הוא לא היה כזה.מציע לו לא להכנס לבליל הזה אין הרבה מנדטים אחרי שהמשחק כבר נקבע על ידי הגדולים.
רון
3
עם שנאה לחרדים ,אף אחד לא ישיג מנדטים מהימין ,כי רוב רובו של הציבור הימני אוהב את התורה ולומדיה .זה אולי טוב בשביל התקשורת השמאלנית ,הם מחכים לטפיחה על השכם מהתקשורת .למעשה הם נכנסו לפוליטיקה על הגב של הליכוד ,לא רואה אותם עוברים את אחוז החסימה בשום סיטואציה .מי שלא מבין עדיין שעם ישראל חי בזכות לומ
רוני
2
ש"ס ישבתם בממשלה שלא העבירה חוק גיוס. ותקציבי הישיבות ומעונות היום נפגעו וגם כל עולם התורה.
אהוד
1
זו לא שנאת חרדים אלא אהבת צהל. רוצים את החרדים יחד איתנו בצהל כי בלעדיכם אנחנו קורסים תחת האלונקה. ולשיטתכם- תהיתם לרגע למה 'שנאת חרדים' הפכה לסחורה פוליטית מבוקשת? אתם אלו שמתנתקים מהציבור
דודו

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