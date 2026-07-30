מאמר מערכת חריף פורסם הבוקר (חמישי) בביטאון ש"ס 'הדרך', ובו מתקפה חזיתית על מפלגות הימין החדשות שצצו בזירה הפוליטית. במרכז האש: יועז הנדל, חילי טרופר, גלעד ארדן, איילת שקד ויולי אדלשטיין, שלדברי הביטאון "זזו אל המרכז רק למטרה אחת - להתנתק מהגוש המחובר לחרדים".

"בימים אלה צצות כפטריות אחרי הגשם מפלגות חדשות, כמו אלה של טרופר, הנדל, ארדן, אדלשטיין, שקד ודומים אחרים", נכתב במאמר. "מדובר באנשי ימין שזזו אל המרכז רק למטרה אחת - להתנתק מהגוש המחובר לחרדים. 'נקים ממשלה ציונית בלי חרדים וערבים' הם מתחייבים, ומכריזים על יאיר גולן כשותף ראוי ומועדף. אכן שותף ראוי וערכי לאנשי ה'ימין הערכי'".

המאמר מציג תמונה קודרת של המציאות הפוליטית החדשה: "כך הפך הציבור החרדי, לקונצנזוס החדש של הפוליטיקה הישראלית. כמעט כל ראשי המפלגות, המנהלים קרבות עזים בינהם מאוחדים רק בדבר אחד: ממשלה בלי חרדים. השנאה לציבור החרדי הפכה לסחורה הפוליטית המבוקשת ביותר בשוק".

בנט במרכז המתקפה: "משתגע משנאת חרדים"

מתקפה חריפה במיוחד מופנית במאמר כלפי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. "האיש שכבר נגע בפסגה וחווה בכל שבוע את הדרדור הפוליטי ומשתגע", כותבים בביטאון. "שנאת חרדים? אני יודע לעשות את זה טוב יותר. וכך, בן רגע, כל המצע שלו הופך למסע הסתה מחריד נגד לומדי התורה".

הביטאון מזהיר את בנט מפני התוצאות של דרכו: "נפתלי בנט כבר לומד בימים אלה את השיעור הזה על בשרו. מי שמבקש לבנות את עתידו הפוליטי על הסתה נגד עולם התורה, עשוי אולי לזכות לרגע של תהילה, אך סופו שיגלה כי שנאה אינה בונה דרך ואינה מחזיקה לאורך זמן".