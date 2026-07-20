ראש הישיבה הגר"ד לנדו ( צילום: דניאל נפוסי )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום (שני) בחריפות לדבריו הכואבים של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שהתבטא בביקורת חריפה כלפי לוחמי הציונות הדתית.

בתגובה רשמית שפורסמה מטעם לשכת ראש הממשלה, דחה נתניהו את הדברים בתוקף והדגיש את תרומתם של לוחמי צה"ל. "אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית", כך נכתב בהודעה הרשמית. "לוחמי צה"ל, דתיים, חילונים וחרדים, עוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחותיהם, ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, על אזרחיה ועל עם ישראל כולו". ראש הממשלה סיים את דבריו כי "הם ראויים להערכה עמוקה, להכרת הטוב ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, ובוודאי גם מעולם התורה".

ראשי ישיבת מיר אצל ראש הישיבה ראשי ישיבת מיר אצל ראש הישיבה 10 10 0:00 / 4:12

התגובה הגיעה בעקבות שיחה שהתקיימה לאחרונה במעונו של הגר"ד לנדו, עם ראש ישיבת מיר הגר"א פינקל ומשגיח הישיבה הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל. במהלך השיחה התבטא ראש הישיבה בחריפות נגד מה שכינה "הכיפות הסרוגות" ואמר: "יש רשעים מהכיפות הסרוגות, נלחמים למען כבוד המדינה, זה רצח ממש".

יצוין כי הגר"ד לנדו שב לאחרונה ממסע בארצות הברית למען "קרן עולם התורה", ובמהלך הביקור שתועד הודו לו ראשי ישיבת מיר על מסירותו למען עולם התורה.

הציטוטים מתוך השיחה:

הגר"ב פינקל: אבל רואים בתוך כל הגזירות שיש רחמים, רואים יהודים פותחים את הלב, זה מחזק קצת.

ראש הישיבה: מארצות הברית?

הגר"ב פינקל: כן.

ראש הישיבה: למה שלא יהיה כך? הגזירות הם ממישהו אחר. הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? מה אפשר... יש רשעים.. ומהחובשי כיפות סרוגות, שלא פחות מהם.

אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת, אם המדינה... אני הייתי שואל אותם, לשיטתייהו, אין להם שיטה בכלל, לשטותייהו, אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר? רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא רק לשם הצלה, לשם כבוד המדינה.

הגר"ב פינקל: פחד.

ראש הישיבה: בוודאי. זה לא חידוש. נו, אז זה מותר?

הגרא"י פינקל: השם ישמור.

ראש הישיבה: הם עושים לכבוד המדינה שהיא עמדה גדולה, או עוד דבר.

הגר"ב פינקל: אבל מה צריך להתפלל? שמי יחזור בתשובה?

ראש הישיבה: אני אמרתי דבר צדדי, אבל...

הגר"ב פינקל: כן, כן, אז צריך להתפלל שיחזרו בתשובה או למלשינים? מה צריך לכוון?

ראש הישיבה: אני לא יודע. יהיה טוב, אני לא יודע. שהשם יעזור שיהיה טוב. אנחנו לא ניתן לו עצות. יהיה טוב. זה מצב קשה וחמור. השם יעזור, בתפילות. עצות יש כל מיני דברים, כל מיני נקודות, כל מיני השלכות כמו שאומרים. לא יודע. מצב.. נתפלל לקדוש ברוך הוא שהכול יעבור כחלום יעוף כרוח נושבת וכענן כלה.

ראשי הישיבה: אמן, אמן.

כזכור, על רקע אי חקיקת חוק הגיוס, התבטא ראש הישיבה הגר"ד לנדו בחריפות נגד נתניהו ואמר ליו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני: "לא רוצה לשמוע אותו, הוא שקרן. לא מאמין לו, לא רוצה לשמוע מה יש לו לומר, הוא בלופר", תוך שהוא מבהיר כי אבד האמון המוחלט בראש הממשלה.

במכתב בכתב ידו קבע הגר"ד לנדו: "אין לנו אמון יותר בנתניהו, המושג גוש לא קיים יותר מבחינתנו. נעשה רק מה שטוב ליהדות החרדית".