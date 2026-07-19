אחרי שחזר מהמסע בארצות הברית למען "קרן עולם התורה", עלו למעונו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, ראש ישיבת מיר ומשגיח הישיבה | ראשי הישיבה באו כדי להודות לראש הישיבה על הטרחה הגדולה עבור עולם התורה | בין הדברים התבטא ראש הישיבה בחריפות נגד ה"כיפות הסרוגות" | הדברים המלאים (חרדים)
מספר רבנים ספרדים המקורבים למרן הגר"ע יוסף נפגשו עם מספר רבנים בכירים מהציונות הדתית במטרה להפסיק את שיח השנאה בין הצדדים. הרבנים קראו "להיזהר מביטויים עולבים, להימנע משמות גנאי ולנהוג כבוד איש ברעהו". גרשון מסיקה, יוזם המפגש: "אחים אנחנו, רב המשותף על המפריד" (אקטואליה)
מול המתקפות של הח"כים החרדים והקריאות לחרם על הציבור הציוני דתי כותב הרב משה מאלר, מוותיקי המחנכים בעולם החרדי, טור נוקב בו הוא מצהיר כי לא יצביע למפלגות החרדיות בבחירות הבאות: "בשביל שתתבטאו על ההתנחלויות הקדושות בארצנו הקדושה 'נטל אמיתי על כתפי המדינה'?"
בעוד שלמראית עין נראה כי הרבנים הדתיים תומכים בצעדיו של נפתלי בנט נגד הציבור החרדי, מתברר כי חילוקי הדעות הפנימיים גוברים. רבנים דתיים לאומיים בכירים מזהירים כי "עם הזמן עשוי להתברר האסון הגדול שהברית החדשה הזו המיטה על הציבור האמוני". ומדוע הם מפחדים להיחשף? (בארץ)
אם לאחר הבחירות היה נראה כי הציונות הדתית חזק בתמונת מינוי הרבנים הראשיים, הרי שבעקבות ההתפתחויות הפוליטיות ודחיקתה של ש"ס לאופוזיציה, את התגובה נראה בבחירות הקרבות לרבנות הראשית, אז יטרפדו בש"ס כל אפשרות לבחירת רב מהציונות הדתית (דעה)
ח"כ משה גפני הזהיר את הציבור הציוני דתי מפני ניתוק אפשרי בינו לבין הציבור החרדי, והזכיר כי ממשלת שרון שגרמה לקרע שכזה הביאה בסופו של דבר את ההתנתקות. "אני מקווה שתהיה ממשלה רחבה, שכולנו נהיה בה", אמר גפני, "הבלוף הזה של השוויון בנטל מביאים את זה כל הזמן רק בשביל לנהל משא ומתן" (חדשות)
בעקבות הפולמוס סביב נסיעתם של רבנים הציונות הדתית לאדמו"רים החרדים אומר הרב יוסף זייני כי עצם המפגש חשוב יותר מאשר מלחמות הכבוד. חלק מהאדמו"רים לא היה מודע בכלל שישנן ישיבות ציוניות שבהן לומדים מאות תלמידים יומם ולילה שחשבו עד היום כי מדובר בחקלאים המגדלים חסה ללא תולעים
בטורו השביעי ב'בשבע' מספר הרב אליעזר מלמד כי אביו, הרב זלמן, לא הגיע לפגישה עם האדמו"רים החרדים משום שראה בכך זלזול בכבודם של הרבנים הציוניים. לדבריו את הפגישה היה צריך לקיים במקום ניטרלי או בבתיהם של הרבנים הציוניים דווקא (חרדים)