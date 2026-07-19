לאחר שחזר מהמסע בארצות הברית למען "קרן עולם התורה", עלו למעונו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, ראש ישיבת מיר רבי אליעזר יהודה פינקל ומשגיח הישיבה הרב בנימין פינקל. ראשי הישיבה באו כדי להודות לראש הישיבה על הטרחה הגדולה עבור עולם התורה. בין הדברים התבטא ראש הישיבה בחריפות נגד ה"כיפות הסרוגות".

להלן תמלול השיחה:

הגרא"י פינקל: באנו פשוט להודות על המסירות נפש בשביל עולם התורה, ובשביל הישיבה שלנו.

ראש הישיבה: יישר כוח.

הגרא"י פינקל: יישר כוח לכם.

הגר"ב פינקל: זה מחזק את כולנו. זה מחייב...

ראש הישיבה: אני לא באתי לחזק אותכם, באתי שיהיה לכם מה לשלם.

הגרא"י פינקל: זה התפקיד שלנו, זה מחייב את כולם.

ראש הישיבה: השם יעזור, שלא נצטרך ליסוע עכשיו עוד פעם.

הגרא"י פינקל: אמן, השם ייתן כוח. לאורך ימים.

ראש הישיבה: אני לא נעשה צעיר..

הגרא"י פינקל: זה לא מובן, איזה מסירות.

ראש הישיבה: זה נכון באמת שקשה מאוד, אבל אין עצה אחרת.

הגר"ב פינקל: אבל רואים בתוך כל הגזירות שיש רחמים, רואים יהודים פותחים את הלב, זה מחזק קצת.

ראש הישיבה: מארצות הברית?

הגר"ב פינקל: כן.

ראש הישיבה: למה שלא יהיה כך? הגזירות הם ממישהו אחר. הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? מה אפשר... יש רשעים.. ומהחובשי כיפות סרוגות, שלא פחות מהם.

אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת, אם המדינה... אני הייתי שואל אותם, לשיטתייהו, אין להם שיטה בכלל, לשטותייהו, אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר? רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא רק לשם הצלה, לשם כבוד המדינה.

הגר"ב פינקל: פחד.

ראש הישיבה: בוודאי. זה לא חידוש. נו, אז זה מותר?

הגרא"י פינקל: השם ישמור.

ראש הישיבה: הם עושים לכבוד המדינה שהיא עמדה גדולה, או עוד דבר.

הגר"ב פינקל: אבל מה צריך להתפלל? שמי יחזור בתשובה?

ראש הישיבה: אני אמרתי דבר צדדי, אבל...

הגר"ב פינקל: כן, כן, אז צריך להתפלל שיחזרו בתשובה או למלשינים? מה צריך לכוון?

ראש הישיבה: אני לא יודע. יהיה טוב, אני לא יודע. שהשם יעזור שיהיה טוב. אנחנו לא ניתן לו עצות. יהיה טוב. זה מצב קשה וחמור. השם יעזור, בתפילות. עצות יש כל מיני דברים, כל מיני נקודות, כל מיני השלכות כמו שאומרים. לא יודע. מצב.. נתפלל לקדוש ברוך הוא שהכול יעבור כחלום יעוף כרוח נושבת וכענן כלה.

ראשי הישיבה: אמן, אמן.

הגרא"י פינקל: בישיבה התקבל החיזוק של התענית דיבור. ברוך השם, עשה חיזוק גדול.

ראש הישיבה: כן?

הגרא"י פינקל: כן.

ראש הישיבה: פלאי פלאים, אשריכם. זה דבר גדול מאוד.