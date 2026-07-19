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קשר משפחתי מפתיע

מגיש הטלוויזיה אברי גלעד חשף: "סבא רבא שלי הקים את הישיבה"

מגיש הטלוויזיה ביקר בסוף השבוע בישיבה בעיר העתיקה שבמזרח ירושלים • במהלך הביקור, חשף קשר משפחתי מפתיע: סבו, הרב שמחה וינוגרד זצ"ל הקים את המוסד | תיעוד מהביקור המרגש (חרדים)

אברי גלעד משתף
אברי גלעד משתף| צילום: צילום: אינסטגרם

מגיש הטלוויזיה אברי גלעד ביקר בסוף השבוע האחרון בישיבת 'עטרת כהנים' שברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים, וחשף קשר משפחתי מפתיע: "סבא רבא שלי הרב שמחה וינוגרד זצ"ל הקים את הישיבה", מסר גלעד במהלך הביקור.

כזכור, לפני מספר חודשים הניח גלעד תפילין לראשונה מאז הבר מצווה שלו, במהלך ביקור בבית חב"ד בניו ג'רזי שבארצות הברית.

ישיבה היסטורית ברובע המוסלמי

ישיבת עטרת ירושלים, הידועה בעבר כישיבת עטרת כהנים, היא ישיבה גבוהה הממוקמת ברחוב הגיא שברובע המוסלמי בעיר העתיקה. הישיבה בנשיאות הרב שלמה אבינר.

הישיבה הוקמה בשנת תשמ"ג (1983) כחלק מפעילות עמותת עטרת כהנים ליישוב יהודים ברובע המוסלמי. המבנה ששימש את הישיבה שימש בעבר את ישיבת תורת חיים, שנעזב בעקבות מאורעות תרפ"ט, ובאופן סופי במאורעות תרצ"ו, כפי שסיפר גלעד בסרטון.

בראש הישיבה הועמד מראשיתה הרב שלמה אבינר. הישיבה היא אחת מישיבות הקו ונוקטת בקו ממלכתי. בסביבות שנת תשנ"א (1991) הופרדה הישיבה מעמותת עטרת כהנים, כדי להפריד בין לימוד התורה ובין פעילות הרכישה, ושמה שונה לישיבת "עטרת ירושלים".

מסע רוחני של איש התקשורת

גלעד, שהיה מזוהה בעבר עם השמאל הפוליטי, עבר בשנים האחרונות תהליך של התקרבות לערכי הימין והיהדות. באחד מטוריו ב'ישראל היום' הביע הערכה רבה לציבור הדתי: "יש לי הערכה רבה לציבור הדתי, הם נושאי הגחלת של הערכים של עם ישראל".

במהלך ביקורו בבית חב"ד בניו ג'רזי, סיפר הרב יודי אייזנבך כי גלעד הסביר לו שהוא "מאוד מחובר ליהדות אבל לא מתחבר לטקסים דתיים". הרב הסביר לו את המשמעות של מצוות התפילין על פי ספר התניא, והדברים נגעו ללבו של גלעד שהסכים להניח תפילין בפומבי.

"בזכות ההנחה הזאת כל הגברים שהיו במקום הצטרפו אליו והניחו תפילין בשמחה, היה ערב מרגש מאוד ומחבר", סיפר הרב אייזנבך על האירוע שגרם לקידוש השם וזיכוי הרבים.

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