מגיש הטלוויזיה אברי גלעד טס השבוע לסבב הרצאות בבתי חב"ד לישראלים בארצות הברית וקנדה | במהלך ביקורו בבית חב"ד בניו ג'רזי גלעד הניח תפילין - לראשונה מאז הבר מצווה שלו | שליח חב"ד בניו ג'רזי ל'כיכר השבת': "היה ערב מרגש מאוד" (ברנז'ה)
איש התקשורת אברי גלעד התייחס בטורו ב״ישראל היום״ לסרטון הוויראלי שבו נראה פועל ערבי שופך מים לתוך לוח החשמל של דירה חדשה ואומר כי "מאז ה-7 באוקטובר התברר כי מרבית תושבי יו"ש תומכים במעשים הנפשעים שבוצעו" (חדשות)
העיתונאי ומגיש הטלוויזיה אברי גלעד, הצטרף ביום חמישי האחרון לפייסבוק, וצבר תוך זמן קצר אלפי אוהדים. שעות ספורות לאחר השקת החשבון החדש – כבר הספיק גלעד להצית סערה, לאחר שפרסם פוסט ובו תקף את ההשתלטות הבדואית על הנגב (דיגיטל, אינטרנט)
מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי הורה לאיש עסקים שעליו לשרוף את מכשיר האייפון, השדרן החילוני אברי גלעד, אימץ את הדברים ובתוכניתו ב'גלי צה"ל' אמר: "לראשונה אני מסכים עם הרב קנייבסקי, לצערי אני מכור לגמרי, אני מודה, אבל לו היה כח בידיי הייתי שורף את האייפון הרגע". האזינו
מגיש הטלוויזיה והרדיו אברי גלעד נגד תחבורת ציבורית בשבת. הבוקר (שלישי), בתוכניתו 'המילה האחרונה' בגלי צה"ל עם אבישי בן-חיים, העלה גלעד את נושא התחבורה בשבת. בן-חיים האשים את הקיצונים מבית שמש שגרמו במעשיהם להפעלת התחבורה ביום השבת. האזינו לשיחה המשותפת
הבחירות ללשכת עורכי הדין: השדרן אברי גלעד תקף בתוכניתו את המועמד יורי גיא רון. "הוא ואשתו ניהלו חברה לרכישת מודעות תועבה בעיתונים". גלעד סיפר: "הוא קיבל תלונה בלשכה. הלשכה הסתפקה בנזיפה, כי הוא אמר שהוא לא ידע. הוא לא ידע שהחברה שהוא מחזיק המניות בה ושהיא מנוהלת על-ידי אשתו"
איש התקשורת הפופולארי, אברי גלעד, כואב את מצב העם ואת הקרע בין החילונים לחרדים. והוא מצא גם אשם למצב: "כשהתקשורת תפסיק להטיף מוסר לכל מה שזז ותסתכל איך היא מדברת, ואיך היא משחיתה דור שלם, אז באמת יהיה אור בכל בית בישראל". צפו במונולוג הנוגע ללב, מתוך תוכנית הארוח שלו