"היה מרגש": המגיש הבכיר הניח תפילין - לראשונה מאז הבר מצווה

מגיש הטלוויזיה אברי גלעד טס השבוע לסבב הרצאות בבתי חב"ד לישראלים בארצות הברית וקנדה. במהלך ביקורו בבית חב"ד בניו ג'רזי בראשות הרב יודי אייזנבך גלעד הניח תפילין לראשונה מאז הבר מצווה שלו.

"הצעתי לו להניח תפילין והוא הסביר לי שהוא מאוד מחובר ליהדות אבל לא מתחבר לטקסים דתיים", סיפר הרב יודי אייזנבך בשיחה עם העיתונאי איציק אוחנה באתר 'כיכר השבת', "הוא לא הניח תפילין מאז הבר מצווה, אז הסברתי לו מה שכתוב בספר התניא שחיבור אמיתי עם הקב"ה מגיע דווקא ע"י מצווה".

"שכל ורגש הם כלים של האדם והם מוגבלים, אבל כשעושים מצווה שהקב”ה נתן לנו החיבור הוא אינסופי - זה נגע בו והוא הסכים להניח תפילין בפומבי לפני האירוע".

בהמשך דבריו סיפר הרב שהנחת התפילין של אברי גלעד גרמה לקידוש השם וזיכוי הרבים: "בזכות ההנחה הזאת כל הגברים שהיו במקום הצטרפו אליו והניחו תפילין בשמחה, היה ערב מרגש מאוד ומחבר".

כמו כן, בראיון שהעניק לאחרונה אברי גלעד ב'קשת 12' הוא אמר: "יש לי הערכה רבה לציבור הדתי, הם נושאי הגחלת של הערכים של עם ישראל”.