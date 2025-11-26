בכירים בניו יורק, בהם ראש העיר הנבחר זוהראן ממדאני, המגדיר את עצמו כסוציאליסט מושבע, עשויים לראות את שכרם מזנק ב-16% אם המועצה העירונית תאשר הצעת חוק חדשה.

לפי הדיווחים, הצעת החוק, שהוגשה על ידי חברת המועצה ננטשה ויליאמס מקווינס, תעלה את שכר חברי המועצה מ-148,500 דולר ל-172,500 דולר. אם תתקבל, העלייה תחול גם על ראש העיר, היועץ הציבורי, מבקר העירייה ונשיאי רובעים אחרים.

השכר של ממדאני צפוי לעלות לכמעט 300,000 דולר לשנה, לעומת השכר הנוכחי של 258,000 דולר. בכירים נוספים, כמו מבקר העירייה, היועץ הציבורי ונשיאי הרובעים, צפויים גם הם לראות עלייה דומה בשכרם.

הצעת החוק צפויה להיות מוצגת השבוע, ותיפרס עד לסוף השנה, מה שיאפשר למועצה העירונית הבאה להצביע עליה כבר בינואר לאישור מהיר.

כזכור, במהלך הקמפיין שלו, ממדאני בנה את עמדותיו סביב נושא הזמינות והנגישות הכלכלית של ניו יורקרים מעמד הביניים, והתחייב למספר צעדים: אוטובוסים חינם, הקפאה בשכר דירה בדירות המוסדרות, טיפול בילדים אוניברסלי וחנויות מזון המנוהלות על ידי העירייה. ממדאני ציין כי הצעדים הללו ימומנו בעיקר באמצעות העלאת מסים על אנשים עשירים ותאגידים גדולים.

מקור במועצה העירונית ציין כי הצעת החוק להצעת העלאת השכר מציבה את ממדאני במצב מורכב – הוא יכול להטיל וטו על החוק או לאשרו, ובכך להעלות את שכר הבכירים בעיר ולהעלות את עלות המחיה עבור מעמד הפוליטיקאים. ממדאני עצמו טרם הגיב לדיווחים.