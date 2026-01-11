כיכר השבת
"אנחנו רק מתחילים"

מה הוא רומז? הפוסט המסתורי של הבית הלבן בערב הדרמטי

בחשבון הרשמי של הבית הלבן ברשת X פורסם הערב מסר שנראה קשור לקראת תקיפה צפויה באיראן | תחת הכותרת "יש לנו שלושה דברים לומר", נכתב בפוסט: "אלוהים יברך את כוחותינו, אלוהים יברך את אמריקה – ואנחנו רק מתחילים" (בעולם)

הפוסט של הבית הלבן (צילום מסך מתוך רשת X )

ברקע הדיווחים על תקיפה אמריקנית קרובה באיראן, בחשבון הרשמי של הבית הלבן ברשת X פורסם הערב (ראשון) מסר שנראה קשור לקראת תקיפה צפויה באיראן, ומוסיף מסך עשן בשעות דרמטיות שכאלו.

תחת הכותרת "יש לנו שלושה דברים לומר", נכתב בפוסט: "אלוהים יברך את כוחותינו, אלוהים יברך את אמריקה – ואנחנו רק מתחילים".

לצד הטקסט צורפה תמונה של הנשיא חובש כובע עם המספרים "45-47" (המציינים את כהונותיו) והכיתוב הבולט "Make America Great Again", הסיסמא של הנשיא טראמפ עוד מזמן המרוץ לבחירות, סיסמא שהפכה למזוהה איתו.

הערב דווח כי הפור נפל וטראמפ החליט לסייע למפגינים האיראניים שיוצאים מדי ערב לרחובות. הוא אכן החליט להתערב, אבל השאלה היא מתי ואיך.

הנושא הזה נמצא בדיונים אינטנסיביים שמתנהלים בוושינגטון, הם מנסים להחליט האם הם רוצים לסייע למפגינים באמצעות תקיפה צבאית - כלומר, תקיפת יעד משטר, או בתצורה אחרת שיכולה להיות מתקפת סייבר או באמצעות הכנסת אמצעי 'סטארלינק'.

כמו כן, הנושא בדיונים בצמרת הממשל האמריקני, הדיונים נהיו יותר אינטנסיביים ומשמעותיים אחרי המחאות שהתנהלו במהלך סוף השבוע כשיצאו מאות אלפי מפגינים והיו הרבה הרוגים.

