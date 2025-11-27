על הראש של ממדאני: תמונותיהם של שורדי הטבח יוצגו בניו יורק

בלב ה'טיימס סקוור' שבניו יורק, יוצגו בחודשים הקרובים פנים ישראליות של אנשים שחוו את אחד הימים הקשים בתולדות מדינת ישראל - והחליטו להילחם בטראומה שלהם בדרך לא שגרתית: בים, מול הגלים.

"מול הים" היא תערוכת צילום פרי שיתוף פעולה בין האומן והצלם דניאל צ'צ'יק ועמותת "הגל שלי", שנפתחה השבוע ברחוב 41 פינת השדרה השביעית, בגלריית "זאזא". התמונות והווידאו-ארט יוצגו עד סוף ינואר 2026, וכולן תועדו ללא תשלום הודות למימון בעל הגלריה ותורמים נוספים.

התערוכה מתעדת את סיפוריהם של נפגעי הטבח בשבעה באוקטובר - מפוני העוטף, משפחות חטופים, כוחות הביטחון ומשפחות שכולות.

בין המצולמים: מאי פלד, שאחיה רב-סרן יותם פלד נפל בקרב בקיבוץ בארי ועם האובדן היא מתמודדת דרך הים; תומר וינברג, לוחם מילואים שעבר 140 ימי לחימה; ועדן שמואל, ניצולת הנובה שאף הגיעה לפתיחת התערוכה בניו יורק.

התערוכה מוצגת על רקע המציאות המורכבת בעיר. זוהראן ממדאני, המתמודד הפרו פלסטיני שנבחר לאחרונה בבחירות לראשות העיר ויהפוך לראש העיר המוסלמי הראשון בהיסטוריה של ניו יורק, חזר על הבטחתו לעצור את ראש הממשלה נתניהו אם יגיע לעיר, והאשים את ישראל ב"רצח עם בעזה" לעיני המצלמות, במהלך פגישתו עם הנשיא טראמפ בבית הלבן.

על רקע המציאות הקשה הזאת, הבחירה להציג את התערוכה בלב ה"טיימס סקוור" קיבלה משמעות נוספת. "הבאת התערוכה לניו יורק מאפשרת להשמיע את הסיפורים הללו מעבר לישראל, ולהציג לקהל הבינלאומי את דרכי ההתמודדות, הריפוי והאחווה שקמים מתוך השבר", אמר בריאיון ל'ווינט' ירון וקסמן, מנכ"ל ומייסד עמותת 'הגל שלי'.