כיכר השבת
אחת אחרי השנייה

חרך את הרשת: השוטרים פרצו את הגדרות והצילו פרות מרפת בוערת

סרטון שנלקח ממצלמת גוף של שוטרים בניו יורק חרך את הרשתות החברתיות, בזמן שאלו נראים מחלצים פרות מתוך רפת בוערת |השוטרים זכו לשבחים על אומץ ליבם שהציל את חייהם של הפרות, רגע לפני שהשריפה כילתה הכל (בעולם) 

(צילום: מצלמות גוף, משטרת לואיסטון)

בתיעוד יוצא דופן שחרך את הרשתות החברתיות, נראים שוטרי העיר לואיסטון כשהם עמלים לשחרור פרות שנלכדו בשריפה.

בתיעוד נראים ה פורצים את גדרות הרפת, תוך שהם מאיצים בפרות לצאת מהמתחם.

לפי הודעת המשטרה שהתגאתה בעבודת שוטריה, תשע פרות חולצו בבטחה מרפת בוערת בניו יורק הודות לתושייתם של שוטרים מקומיים שפרצו למבנה תחת אש.

לפי ההודעה, עם הגעת הכוחות לזירה, עודכנו השוטרים כי מספר פרות נותרו לכודות בתוך המבנה הבוער. שלושה שוטרים החלו בפעולות חילוץ משותפות בתנאים מורכבים, והצליחו להוציא את כל בעלי החיים מהרפת לפני שהדליקה התפשטה וסיכנה את חייהם.

במבצע החילוץ השתתפו שוטרים ממחלקת המשטרה של לואיסטון לצד נציגי המחלקה לשימור הסביבה של מדינת ניו יורק. האירוע התרחש ביום רביעי האחרון, ה-7 בינואר, ברפת הממוקמת בדרך סונדרס סטלמנט בלואיסטון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר