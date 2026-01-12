אחת אחרי השנייה חרך את הרשת: השוטרים פרצו את הגדרות והצילו פרות מרפת בוערת סרטון שנלקח ממצלמת גוף של שוטרים בניו יורק חרך את הרשתות החברתיות, בזמן שאלו נראים מחלצים פרות מתוך רפת בוערת |השוטרים זכו לשבחים על אומץ ליבם שהציל את חייהם של הפרות, רגע לפני שהשריפה כילתה הכל (בעולם)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 12:00