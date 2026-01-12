חרך את הרשת: השוטרים פרצו את הגדרות והצילו פרות מרפת בוערת

בתיעוד יוצא דופן שחרך את הרשתות החברתיות, נראים שוטרי העיר לואיסטון כשהם עמלים לשחרור פרות שנלכדו בשריפה.
בתיעוד נראים השוטרים פורצים את גדרות הרפת, תוך שהם מאיצים בפרות לצאת מהמתחם.
לפי הודעת המשטרה שהתגאתה בעבודת שוטריה, תשע פרות חולצו בבטחה מרפת בוערת בניו יורק הודות לתושייתם של שוטרים מקומיים שפרצו למבנה תחת אש.
לפי ההודעה, עם הגעת הכוחות לזירה, עודכנו השוטרים כי מספר פרות נותרו לכודות בתוך המבנה הבוער. שלושה שוטרים החלו בפעולות חילוץ משותפות בתנאים מורכבים, והצליחו להוציא את כל בעלי החיים מהרפת לפני שהדליקה התפשטה וסיכנה את חייהם.
במבצע החילוץ השתתפו שוטרים ממחלקת המשטרה של לואיסטון לצד נציגי המחלקה לשימור הסביבה של מדינת ניו יורק. האירוע התרחש ביום רביעי האחרון, ה-7 בינואר, ברפת הממוקמת בדרך סונדרס סטלמנט בלואיסטון.
