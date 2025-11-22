פגישה יוצאת דופן התקיימה אמש (שישי) בבית הלבן, בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין ראש עיריית ניו יורק הנבחר, זוהראן ממדאני. הפגישה הסתיימה בהצהרות לתקשורת ששיקפו ניגוד אידיאולוגי חריף – אך גם הבטחה לשיתוף פעולה עירוני.

טראמפ סיכם את המפגש כ"פגישה מצוינת, באמת טובה ומאוד יעילה", והדגיש את המשותף לשני הפוליטיקאים: "אנחנו רוצים שהעיר (ניו יורק) שלנו, שאנחנו אוהבים, תצליח מאוד".

ביקורת חזיתית על ישראל בבית הלבן

למרות ניסיונו של טראמפ למתן, ממדאני ניצל את הבמה המרכזית בבית הלבן כדי לשטוח ביקורת חריפה על מדיניות החוץ של ארה"ב:

"דיברתי על ממשלת ישראל שמבצעת רצח עם. דיברתי על כך שארה"ב מממנת אותו," אמר ממדאני לצד הנשיא.

הוא שיתף את טראמפ ב"דאגה של ניו-יורקרים רבים" המעדיפים כי כספי המיסים שלהם יופנו לטובת תושבי העיר – ולא למימון סכסוכים בינלאומיים.

בתגובה מפתיעה, טראמפ הזמין את ממדאני להיות נוכח בפגישותיו לקידום שלום במזרח התיכון: "אם ראש העיר ירצה להיות נוכח בפגישה כזאת, מפני שאני יודע שיש לו רגש חזק לגבי זה," אמר טראמפ.

ההבטחה לעצור את נתניהו והתערבות הנשיא

העיתונאים התמקדו בהבטחת הבחירות השנויה במחלוקת של ממדאני – לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

טראמפ התנער מהנושא ואמר: "לא דנו בזה".הוא ניסה למתן את הדברים כשאמר: "יש לו דעות משלו, אבל מי יודע? אולי הוא ישתנה, כולנו משתנים, גם אני השתניתי הרבה."

רגע מביך במיוחד נרשם כשממדאני נשאל האם הוא עדיין סבור שטראמפ הוא פאשיסט. הנשיא התערב והקל עליו: "זה בסדר, אתה יכול להגיד שכן. זה יותר פשוט". ממדאני נראה נבוך, הנהן ועבר לשאלה הבאה.

שלום מול איומי תקציב

טראמפ התייחס להשלכות הגיאופוליטיות ואף טען כי "למעשה יש שלום במזרח התיכון", אך מיד הודה: "אני חושב שחיזבאללה מהווה בעיה, ולבנון – בעיה גדולה."

למרות הנכונות לשיתוף פעולה, טראמפ סימן גם קו אזהרה ברור בנוגע לתקציבים הפדרליים: "אם לא נסתדר, נשקול צעדים, אם מדובר בניתוק או בהפחתת התמיכה בתקציב – לא נזרוק כסף טוב אחרי כסף רע".

ממדאני מצדו סיכם בחיוב ואמר כי הוא "העריך מאוד" את המפגש היעיל שהתמקד ב"הערכה ואהבה משותפת לעיר ניו יורק", והצדדים התחייבו לעבוד יחד לטובת העיר.