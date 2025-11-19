כיכר השבת
כולם באו לנחם: שוקי סולומן ומשפחתו ישבו שבעה על האב שנפטר במפתיע | תיעוד

רבנים, ראשי ישיבות, פוליטיקאים, אנשי עסקים ואישי ציבור בכירים, עלו בשבוע האחרון לרחוב בורכוב בבני ברק, לנחם את איש העסקים ואושיית הרשת שוקי סולומון, שישב יחד משפחתו המורחבת והמכובדת, שבעה על אביהם ר' ישראל ז"ל | תיעוד מסכם מהניחומים (ברנז'ה)

תיעוד משבעת ימי האבל בבית משפחת סולומון בבני ברק

משפחת סולומון ישבה השבוע שבעה על ראש משפחתם שנפטר בפתאומיות - הרה"ח ר' ישראל סלומון ז"ל, איש חסד ובעל לב חם, והוא בן 69 בפטירתו.

רבנים בכירים, אישי ציבור מוכרים, אנשי עסקים ואלפי אנשים, עלו לרחוב בורכוב 26 בשכונת פרדס כץ ב, לנחם את איש העסקים שוקי סולומון, שיש יחד עם שני אחיו, אימו ואחיותיו, שבעה על אביהם.

כזכור וכפי שדווח, המנוח ז"ל התמוטט לפתע בעת שנסע ברכבו בכביש 1. הנוסע שישב לצידו הצליח באורח נס להשתלט על ההגה ולמנוע אסון גדול. הוא הוזעק לבית החולים שיבא תל השומר תוך ניסיונות החייאה, אך למרבה הצער, השיב את נשמתו ליוצרה.

המנוח נודע כאדם חביב, אוהב חסד ובעל מסירות למשפחתו ולקהילתו. כל חייו עמל לגדל את ילדיו ברוח של אמונה, יראת שמים ושמחה יהודית, כשהוא סולל להם דרך של חינוך טהור, חסד ואהבת הזולת.

הותיר אחריו משפחה ענפה, בנים ובנות, נכדים ונינים, ההולכים בדרכו וממשיכים את הדרך שהתווה במסירות ובאהבה לאורך כל השנים.

צפו בתיעוד מסכם מימי השבעה

1
בית טוב היה לו
שמשון

