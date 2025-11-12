כיכר השבת
אבל כבד

אסון בכביש 1: ר' ישראל סולמון ז"ל, אביו של שוקי, נפטר בפתאומיות

אבל כבד: ברוך דיין האמת, בבית החולים שיבא נפטר לבית עולמו הרב ישראל סלומון ז"ל והוא בן 69 בלבד לאחר שהתמוטט בעת נסיעה בכביש 1. בנו שוקי סלומון חזר בדחיפות מגאורגיה. פרטי הלוויה יפורסמו (דיין האמת)

הרב ישראל סלומון ז"ל, עם בנו שוקי (צילום: שוקי סלומון)

עצב כבד בבני ברק: הערב (שלישי) נפטר בפתאומיות הרה"ח ר' ישראל סלומון ז"ל, איש חסד ובעל לב חם, והוא בן 69 בפטירתו.

המנוח ז"ל התמוטט לפתע בעת שנסע ברכבו בכביש 1. הנוסע שישב לצידו הצליח באורח נס להשתלט על ההגה ולמנוע אסון גדול. הוא הוזעק לבית החולים שיבא תל השומר תוך ניסיונות החייאה, אך למרבה הצער, השיב את נשמתו ליוצרה.

המנוח נודע כאדם חביב, אוהב חסד ובעל מסירות למשפחתו ולקהילתו. כל חייו עמל לגדל את ילדיו ברוח של אמונה, יראת שמים ושמחה יהודית, כשהוא סולל להם דרך של חינוך טהור, חסד ואהבת הזולת.

הותיר אחריו משפחה ענפה, בנים ובנות, נכדים ונינים, ההולכים בדרכו וממשיכים את הדרך שהתווה במסירות ובאהבה לאורך כל השנים.

בנו, כוכב הרשת הידוע שוקי סלומון, השוהה בימים אלו בגאורגיה במסגרת עסקים, קטע את מסעו ושב בדחיפות לישראל בעקבות הטרגדיה הקשה שפקדה את המשפחה.

פרטים על מועד ומסלול מסע הלוויה יימסרו בהמשך.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

