טרגדיה קשה ומזעזעת הכתה היום - 'זאת חנוכה', בעיר בית שמש. הילד ישראל מאיר סדס ז"ל, ילד כבן 6 בלבד, נפטר באופן פתאומי לאחר שאיבד את הכרתו בביתו שברחוב 'נחל נחשון' בשכונת רמה א'.

האירוע הקשה החל בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר כוחות החירום וההצלה הוזעקו לבית המשפחה בעקבות דיווח על ילד שאינו מגיב. כונני 'איחוד הצלה' וחובשי מד"א שהגיעו במהירות למקום, מצאו את הילד כשהוא ללא דופק וללא נשימה. הצוותים ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות וממושכות בתוך הבית, בניסיון נואש להחזיר את הדופק.

לאחר מאמצי החייאה קדחתניים בשטח, פונה ישראל מאיר ז"ל בניידת טיפול נמרץ לבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, כשמצבו מוגדר אנוש ותוך כדי המשך פעולות החייאה. בחדר המיון המתינו לו הצוותים הרפואיים המקצועיים ביותר שנלחמו על חייו במשך זמן רב, אך למרבה הכאב והצער, נאלצו הרופאים להרים ידיים ולקבוע את מותו.

לדברי גורמי ההצלה, הילד היה בריא בדרך כלל, אך בימים האחרונים סבל מחום גבוה. נסיבות המוות הפתאומי עדיין נבדקות, והבשורה הקשה הכתה בהלם את השכנים ומכרי המשפחה המוכרת בקהילה.

מסע הלווייתו של הילד הטהור ישראל מאיר ז"ל יתקיים עוד היום בבית העלמין בבית שמש, שם ייטמן למנוחת עולמים כשבני משפחתו, חבריו ללימודים ותושבי העיר ילוו אותו בדרכו האחרונה בדמעות ובכאב.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים