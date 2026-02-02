כמעט אסון בבית שמש: תינוק נחנק מאכילת אגוז – וניצל

כונני מד"א וצוות הצלה של איחוד ההצלה הוזעקו היום (שני) לבית ברמה ג' בבית שמש בעקבות דיווח על ילד שנחנק. הם ביצעו בו פעולות 'היימליך' והצילו את חייו. התינוק לא נזקק לפינוי לבית חולים, לאחר פעולות היימליך מוצלחות ששחררו את האגוז הכלוא.

מתנדב 'צוות הצלה' יהודה גוטליב מוסיף: "כשהגעתי למקום מסרו לי פעוט כבן שנה וחצי עם קשיי נשימה לאחר שלדברי בני משפחתו נחנק מאגוז מלך שאכל לרגל ט"ו בשבט. יחד עם חובשים ופרמדיקים נוספים של מד״א, באופן מיידי התחלנו לבצע בו פעולות מצילות חיים, כולל פעולות היימליך עד שבחסדי שמיים הוא פלט את האוכל מקנה הנשימה ומצבו התייצב".

באיחוד הצלה שבים ומדגישים: אין להגיש לילדים קטנים פיצוחים למיניהם, בעיקר גרעינים ובוטנים, העלולים לגרום לחסימת דרכי הנשימה ובכך להביא ח"ו לחנק, כמו כן צריך לשים לב ולעקוב גם בהגשת פירות יבשים כמו: צימוקים, חמוציות תאנים מיובשות, תמרים ומשמשים יבשים, היות ומרקמם הדביק עלול לגרום לחנק.

כמו"כ מדגישים באגף הרפואה, כי הדרך למנוע חנק בקרב ילדים קטנים, היא, להקפיד על כך שילד יישב בזמן האוכל ליד השולחן ולא יתרוצץ וישחק בעת שהאוכל נמצא בפיו. כמו כן יש לחתוך את האוכל לחתיכות קטנות ולהקפיד ללמד את הפעוטות ללעוס היטב את המזון.

במקרה של חנק, יש לחייג מיידית לבקש סיוע רפואי ולפעול ע"פ הוראות המוקדן. יצוין כי במשרד הבריאות ההוראה היא כי יש להימנע מלתת לילדים עד גיל 4 את כל סוגי הפיצוחים, פופקורן, וזיתים עם חרצנים.