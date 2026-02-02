כיכר השבת
בזמן סעודת ט"ו בשבט

כמעט אסון בבית שמש: תינוק נחנק מאכילת אגוז – וניצל

כמעט אסון בבית שמש: פעוט שאכל אגוז מלך נחנק במהלך האכילה, וניצל בזכות פרמדיק שביצע בו פעולות היימליך |  "הוא פלט את האוכל מקנה הנשימה ומצבו התייצב" סיפרו (בארץ)

זירת האירוע בבית שמש (צילום: איחוד הצלה)

כונני מד"א וצוות הצלה של איחוד ההצלה הוזעקו היום (שני) לבית ברמה ג' ב בעקבות דיווח על ילד שנחנק. הם ביצעו בו פעולות 'היימליך' והצילו את חייו. התינוק לא נזקק לפינוי לבית חולים, לאחר פעולות היימליך מוצלחות ששחררו את האגוז הכלוא.

מתנדב 'צוות הצלה' יהודה גוטליב מוסיף: "כשהגעתי למקום מסרו לי פעוט כבן שנה וחצי עם קשיי נשימה לאחר שלדברי בני משפחתו נחנק מאגוז מלך שאכל לרגל ט"ו בשבט. יחד עם חובשים ופרמדיקים נוספים של מד״א, באופן מיידי התחלנו לבצע בו פעולות מצילות חיים, כולל פעולות היימליך עד שבחסדי שמיים הוא פלט את האוכל מקנה הנשימה ומצבו התייצב".

באיחוד הצלה שבים ומדגישים: אין להגיש לילדים קטנים פיצוחים למיניהם, בעיקר גרעינים ובוטנים, העלולים לגרום לחסימת דרכי הנשימה ובכך להביא ח"ו לחנק, כמו כן צריך לשים לב ולעקוב גם בהגשת פירות יבשים כמו: צימוקים, חמוציות תאנים מיובשות, תמרים ומשמשים יבשים, היות ומרקמם הדביק עלול לגרום לחנק.

כמו"כ מדגישים באגף הרפואה, כי הדרך למנוע חנק בקרב ילדים קטנים, היא, להקפיד על כך שילד יישב בזמן האוכל ליד השולחן ולא יתרוצץ וישחק בעת שהאוכל נמצא בפיו. כמו כן יש לחתוך את האוכל לחתיכות קטנות ולהקפיד ללמד את הפעוטות ללעוס היטב את המזון.

במקרה של חנק, יש לחייג מיידית לבקש סיוע רפואי ולפעול ע"פ הוראות המוקדן. יצוין כי במשרד הבריאות ההוראה היא כי יש להימנע מלתת לילדים עד גיל 4 את כל סוגי הפיצוחים, פופקורן, וזיתים עם חרצנים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר