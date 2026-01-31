הפשיעה מורגשת גם בלב העיר: היום (שבת) בשעות אחר הצהרים ירו אלמונים לעבר רכב שנסע ברחוב רבי עקיבא, במרכז העיר לוד - ופגע ביושבי הרכב.

אחד מהיושבים ברכב נהרג, אחרי שנפצע אנושות, ושניים נוספים נפצעו - אחד מהם באורח קשה. לפי החשד, מדובר באירוע פלילי שמקורו בסכסוך בין משפחות פשע. הפצועים פונו לבית החולים אסף הרופא הסמוך.

המשטרה פתחה במצוד אחר החשודים בירי. מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח על ירי לעבר רכב בעיר לוד, מהמקום פונו שני פצועים במצב קשה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. כוחות משטרה ממרחב שפלה ותחנת לוד פועלים בזירה במסגרת חקירה שנפתחה, ובמצוד אחר החשודים במעשה".

עודד זאנא ומנדי שפירו תורני השבת של איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הם נפצעו כתוצאה מאלימות. בסיוע חובשים נוספים הענקנו בזירה טיפול רפואי ראשוני לשני נפגעים (כבני 20) שמצבם מוגדר אנוש וקשה. בנוסף הענקנו סיוע רפואי לפצוע נוסף במצב קל ולאחר מכן הם פונו לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי".

חובש ביחידת האופנועים של מד"א עבד עיסאוי, סיפר: "ראינו 3 פצועים שסובלים מפציעות חודרות קשות בגופם, בניהם היה גבר כבן 25, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה ממוששכות ופינינו אותו לבי"ח כשמצבו קריטי. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי לשני הנפגעים הנוספים, בניהם גבר כבן 25 שנפצע קשות ופינו אותם לבית החולים".