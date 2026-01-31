כיכר השבת
מזנק מתוך רכב נוסע: תיעוד מטורף שניות לפני הרצח הדרמטי בלוד | צפו

צעיר נרצח בלוד על ידי רעול פנים אוחז נשק ארוך, שנצפה יורה באין מפריע על רכב שעומד על אי תנועה בצומת מרכזי | בתיעוד חדש שפורסם בשעות האחרונות נראה היורה כשהוא מזנק לכאורה מתוך רכב נוסע, שניות לפני התקרית (בארץ)

שניות לפני הרצח (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

צעיר נרצח מוקדם יותר היום בלוד על ידי רעול פנים אוחז נשק ארוך, שנצפה יורה באין מפריע על רכב שעומד על אי תנועה בצומת מרכזי, סמוך לבית המשפט המחוזי.

בתיעוד חדש שפורסם בשעות האחרונות נראה היורה כשהוא מזנק לכאורה מתוך רכב נוסע, שניות לפני התקרית.

מהירי נפצעו עוד שני צעירים - בן 24 שמצבו קשה וצעיר בן 20 שמצבו קל. על פי החשד, הצעיר שנרצח היה בבריחה מאז שניסה לרצוח צעיר אחר בתחילת השבוע, במסגרת סכסוך בין משפחות.

מהמשטרה נמסר כי "מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות. כוחות משטרה ממרחב שפלה ותחנת לוד פועלים בזירה במסגרת חקירה שנפתחה, ובמצוד אחר החשודים במעשה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

