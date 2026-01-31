שניות לפני הרצח ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

צעיר נרצח מוקדם יותר היום בלוד על ידי רעול פנים אוחז נשק ארוך, שנצפה יורה באין מפריע על רכב שעומד על אי תנועה בצומת מרכזי, סמוך לבית המשפט המחוזי.