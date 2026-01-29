כיכר השבת
פסע מאסון בירושלים: מיכל הסולר הענק התגלגל לתוך הכביש המהיר

מיכל סולר שהוצב מעל כביש ראשי בצפון ירושלים התגלגל בשעת צהרים לתוך הכביש הסואן. בחסדי שמים נהגים הבחינו בזמן ולא היו נפגעים בנפש | עומסי תנועה רבים נגרמו וצוותי כבאות והצלה ניקו את הכביש (בארץ)

(צילום: לפי סעיף 27א)

נס אירע היום (חמישי) בשעת צהרים בצפון ירושלים, עת מיכל סולר שעמד על משאית מעל לכביש נווה יעקב - התגלגל מלמעלה לתוך הכביש הסואן.

בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה המיכל מידרדר אל הכביש. נהגים שחלפו במקום הספיקו להבחין בו בזמן ולבלום לפני שיתרחש אסון. בחסדי שמים אין נפגעים באירוע.

בעקבות נפילת המיכל הורגשו עומסי תנועה רבים בכביש, לכיוון דרום.

בכבאות והצלה לישראל נמסר כי בסמוך לשעה 11:40 היום התקבל דיווח על הנפילה. "עם קבלת הקריאה, הוזנקו למקום באופן מיידי כוחות ממרחב אגוז ושאר מחוז ירושלים, ובהם צוותי כיבוי וצוותי טיפול בחומרים מסוכנים.

"עם הגעת הצוותים למקום, זוהתה נגררת שנפלה מגובה, וכתוצאה מהפגיעה נוצרה דליפה גדולה מאוד של חומר דליק ומסוכן על פני הכביש. לוחמי האש מתחנת אגוז ומחוז ירושלים, בסיוע משטרת ישראל, עיריית ירושלים פועלים לתיחום האזור, ניטור ריכוזי החומר וביצוע פעולות לייצוב המצב ומניעת התלקחות החומר הדליק".

(צילום: תיעוד מבצעי כב"ה - מחוז ירושלים)
(צילום: תיעוד מבצעי כב"ה - מחוז ירושלים)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

נס גלוי תודה להשם........הכל בזכות לומדי התורה
אלי

