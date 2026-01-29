פסע מאסון בירושלים: מיכל הסולר הענק התגלגל לתוך הכביש המהיר

נס אירע היום (חמישי) בשעת צהרים בצפון ירושלים, עת מיכל סולר שעמד על משאית מעל לכביש נווה יעקב - התגלגל מלמעלה לתוך הכביש הסואן.

בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה המיכל מידרדר אל הכביש. נהגים שחלפו במקום הספיקו להבחין בו בזמן ולבלום לפני שיתרחש אסון. בחסדי שמים אין נפגעים באירוע.

בעקבות נפילת המיכל הורגשו עומסי תנועה רבים בכביש, לכיוון דרום.

בכבאות והצלה לישראל נמסר כי בסמוך לשעה 11:40 היום התקבל דיווח על הנפילה. "עם קבלת הקריאה, הוזנקו למקום באופן מיידי כוחות ממרחב אגוז ושאר מחוז ירושלים, ובהם צוותי כיבוי וצוותי טיפול בחומרים מסוכנים.

"עם הגעת הצוותים למקום, זוהתה נגררת שנפלה מגובה, וכתוצאה מהפגיעה נוצרה דליפה גדולה מאוד של חומר דליק ומסוכן על פני הכביש. לוחמי האש מתחנת אגוז ומחוז ירושלים, בסיוע משטרת ישראל, עיריית ירושלים פועלים לתיחום האזור, ניטור ריכוזי החומר וביצוע פעולות לייצוב המצב ומניעת התלקחות החומר הדליק".