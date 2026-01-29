בתום חקירה שנוהלה בתחנת רהט של מרחב הנגב במחוז הדרומי, הוגש נגד תושב פזורת אטראש, כתב אישום הכולל 12 אישומים ובקשת מעצר עד לתום ההליכים המשפטיים בגין גניבת התקני דלקן אלקטרוניים, ששימשו אותו לגניבת אלפי ליטרים של סולר ובשווי של עשרות אלפי שקלים (משטרה)
סולר שדלף ממשאית של חברת "פז גז" בכניסה למודיעין עלית, השבית את העיר. במשך שעות ארוכות נחסמו דרכי הגישה לעיר, והמוני תושבים ניסו למצוא דרכים חלופיות. משפיע ברסלב בעיר, הרה"צ רבי יעקב שכטר, חולץ ברכב הבטחון. כתב "כיכר השבת" במודיעין-עלית תיעד את רגעי הדרמה (חדשות, חרדים)