פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום, כנגד מי שמואשם ברצח המחריד ליד כפר זוהרים הסמוך לבית שמש.

הנאשם אבינועם מזרחי (26), תושב מושב שפיר, שעל פי כתב האישום חטף את משה צברי ז״ל, דקר אותו, דחף אותו בעודו בחיים לבור מים עמוק ונטוש וגרם למותו.

על פי כתב האישום, מזרחי תכנן את המעשים מבעוד מועד, עקב במשך ימים אחר המנוח בירושלים ומחוצה לה, ולשם מימוש תוכניתו נערך מראש גם לטשטוש עקבותיו ולשליטה מלאה במהלכי האירוע.

ביום האירוע כפה על המנוח לנסוע עמו ממקום מגוריו בירושלים לאזור מבודד, שם דקר אותו, פצע אותו קשות ולאחר מכן דחף אותו לבור מים עמוק ונטוש בעומק של עשרות מטרים, כשהוא עודנו בחיים.

לאחר מכן, על פי כתב האישום, נסע מזרחי ברכבו של המנוח ליער המלאכים והצית את הרכב, במטרה לטשטש את עקבותיו ולהקשות על איתור המנוח.

כתב האישום מייחס למזרחי ביצוע עבירות של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, חטיפה לשם רצח, הצתה, החזקת סכין, השמדת ראיה ופגיעה בפרטיות.

במקביל עם הגשת כתב האישום, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על מעצרו של מזרחי עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, נוכח חומרת המעשים, המסוכנות הנשקפת ממנו וחשש ממשי לשיבוש הליכי משפט.

בבקשת המעצר ציינה עו”ד יעל איגרא מפרקליטות מחוז ירושלים, בין היתר, כי ״מחומר החקירה עולה כי קיים חשש כי שחרור המשיב ממעצרו יביא לשיבוש הליכי משפט, נוכח העובדה כי ברשות המשיב היה כרטיס טיסה בכיוון אחד לפריז ליום 30.12.25, באמצעותו תכנן לעזוב את הארץ..״.