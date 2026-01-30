שוד בסכין בקריית שמונה: ״תוציאי את כל הכסף מהקופה״ | תיעוד

אירוע שוד חמור התרחש בשעות הלילה בעיר קריית שמונה, כאשר תושב המקום נכנס לחנות בעיר כשהוא מצויד בסכין ודרש מהמוכרת למסור לידיו את כל הכסף שבקופה.

האירוע התרחש בתאריך 10 בינואר 2026, סמוך לשעה 22:00. עם קבלת הדיווח במוקד משטרת ישראל, הגיעו שוטרי המחוז הצפוני לזירה ופתחו בחקירה מיידית.

על פי ממצאי החקירה, החשוד ניגש אל דלפק החנות, נופף בסכין לעבר המוכרת ואיים עליה תוך שהוא דורש: ״תוציאי את כל הכסף מהקופה״. לאחר שקיבל לידיו סכום של למעלה מ־15 אלף שקלים, נמלט מהמקום.

בפעולות חקירה מהירות הצליחו השוטרים להתחקות אחר זהותו של החשוד ולעצור אותו זמן קצר לאחר האירוע. מעצרו הוארך מעת לעת, ולאחר סיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום.

כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת באמצעות עו״ד רג׳ד שדאפנה מפרקליטות מחוז צפון, בצירוף בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים.