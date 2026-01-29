כיכר השבת
מגיעים עם ג'יפ משוריין ונוגחים בחנות: שוד נועז תועד בבאר שבע | צפו

חוליית עבריינים פרצה לקיוסק בבאר שבע באמצעות ג'יפ אזרחי משוריין, וגנבה רכוש רב | בתיעוד שפורסם ממצלמת אבטחה הם נראים כשהם נוגחים באמצעות הרכב את התריס החשמלי של העסק, ופורצים פנימה | המשטרה פתחה בחקירת התקרית (בארץ)

תיעוד השוד בבאר שבע (צילום: מתוך מצלמת אבטחה)

חוליית עבריינים פרצה מוקדם יותר השבוע לקיוסק בבאר שבע באמצעות ג'יפ אזרחי משוריין, וגנבה רכוש רב.

בתיעוד שפורסם ממצלמת אבטחה נראים ארבעה רעולי פנים שמגיעים למקום, נוגחים באמצעות הרכב את התריס החשמלי של העסק, ופורצים פנימה. לאחר מכן הם נראים יוצאים עם שקים מלאים מהחנות.

במהלך הפריצה השודדים גרמו הרס נרחב בתוך הקיוסק, גנבו סיגריות, סיגריות אלקטרוניות וכן בקבוקי שתייה חריפה, ונמלטו מהמקום בתוך זמן קצר. 

כוחות המשטרה הוזעקו לזירה לאחר שהפורצים כבר עזבו את המקום. השוטרים פתחו בחקירה, במהלכה נאספו ממצאים ונבדקות נסיבות האירוע, במטרה להתחקות אחר זהות החשודים ולאתרם. בשלב זה לא דווח על מעצרים.

