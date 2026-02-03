בגיל 102 המופלג: זקנת חסידות ושליחות חב"ד בעולם נפטרה

אבל בחב"ד: מניס שבצרפת מגיעה הידיעה על פטירתה בגיל מופלג, 102, של זקנת חסידות ושליחות חב"ד בעולם - הרבנית רחל פינסון ע"ה, רעייתו של השליח הוותיק בטוניס, שהקים עולה של תורה במדינות צפון אפריקה, רבי ניסן פינסון זצ"ל.

הרבנית פינסון ע"ה נולדה בשנת תרפ"ד בלנינגרד, כיום פטרבורג שברוסיה, לאביה הרב יצחק רסקין הי"ד ולאמה מרת צביה. עוד מנעוריה חונכה על מסירות נפש, יראת שמים ואהבת תורה וחסידות. עם נישואיה לבעלה התמסרה להפצת יהדות והייתה שותפה לפעולותיו הדגולות של בעלה הרב.

בתחילת שנות החמישים הגיעה עם בעלה למרוקו, וכעבור שנים מספר, בשנת תש"כ, הגיעו לטוניס שבטוניסיה, שם הפיחו רוח של חיים בקהילה היהודית המקומית. קשר במיוחד היה למשפחת מאזוז המעטירה, רבי מצליח זצ"ל ובנו רבי מאיר זצ"ל, עם המשפחה.

רבים מבוגרי המוסדות בתוניס ובגרבא זוכרים עד היום את דמותה המאירה, את הדאגה האישית שהייתה לה לצעירים היהודים, את המילה הטובה ואת העין הבוחנת והאימהית.

באתר חב"ד COL דווח כי הרבנית פינסון ע"ה נטלה חלק פעיל במיוחד בביסוס מוסדות החינוך לבנות, ובהקמת מסגרות תורניות וחינוכיות שגידלו דורות של משפחות שומרות תורה ומצוות בתוניסיה. לצד זאת הייתה לעזר רב לנשות הקהילה, בהדרכה, בעצה ובעזרה מעשית, מתוך צניעות וללא פרסום.

גם לאחר פטירת בעלה ע"ה, לפני 18 שנה, המשיכה מאחורי הקלעים בפעילות חב"ד בתוניס, תוך ליווי והכוונה של בני המשפחה והשלוחים המממשיכים את הדרך. בערוב ימיה התגוררה בצרפת, לצד אחד מבניה.

הותירה אחריה בפטירתה דור ישרים מבורך של בנים ובנות, שלוחים ואנשי חינוך, ההולכים בדרכה וממשיכים את שליחות חייה.

הותירה אחריה את ילדיה יבדלו לחיים - בנה הרב יוסף יצחק פינסון, שליח חב"ד בניס שבצרפת; בנה הרב נחום פינסון, משפיע בישיבת תומכי תמימים ברינואה ומנהל בית כנסת חב"ד בברינוא צרפת; בנה הרב שמואל פינסון, שליח וראש מכון הסמיכה לרבנות בבריסל בלגיה; בתה מרת פייגא צביה הכט, שליחה בניס, צרפת; בתה מרת טשערנא, שליחה בקאן, צרפת. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.