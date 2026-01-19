כיכר השבת
ברוך דיין האמת

התינוקות שנספו באסון הנורא במעון: ליה גולובנציץ ואהרון כץ | האם: "נשמתך תהיה בתוכי לנצח"

ליה גולובנציץ בת השלושה חודשים, שנכנסה למעון רק לפני ארבעה ימים, ואהרון כץ בן החצי שנה - הם שני התינוקות שנספו באסון הנורא בפעוטון בירושלים הבוקר | האם השכולה ספדה בכאב: "תודה שהיית שלי, נשמתך תהיה בתוכי לנצח" | ממצאים מעלים: אחד מהם נפטר זמן משמעותי לפני הגעת הכוחות (בארץ)

התינוקת ליה שנספתה באסון

שמותיהם של שני הפעוטות שנפטרו היום (שני) באסון הנורא בפעוטון בירושלים נחשפים: ליה גולובנציץ בת השלושה חודשים ואהרון כץ בן החצי השנה.

אימה של ליה ספדה לה בכאב, בסטטוס שפרסמה. "ליה שלי, תודה שהיית שלי. נשמתך תהיה בתוכי לנצח. ברוך דיין האמת".

הלוויותיהם צפיות להתקיים ככל הנראה הלילה, אחרי שישוחררו מאבו כביר, שם צפויים לעבור בדיקה. ממצאי חקירה ראשונים עולה כי אחד מהם נפטר זמן משמעותי לפני הגעת הכוחות לפעוטון. כך דווח ב-Ynet.

החדר שבו שהו הפעוטות (צילום: תיעוד מבצעי כבאות והצלה)
הזירה בירושלים (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בתוך כך בינתיים חקירת האסון נבדקת. אחרי שנשלל בינתיים חשד לחומרים מסוכנים או רעילים בפעוטון, נבדק אם גורמים אחרים הם שהובילו למוות.

בין היתר נבדק אם נסיבות המוות קשורות במזון מסוים שאכלו או בחום הרב שיצא מהמזגן מבלי שיהיה אוורור בחדר, לצד כיווני בדיקה נוספים.

43 ילדים מאושפזים הערב בבתי החולים של הדסה בעקבות האירוע. בהדסה הר הצופים 25 ילדים, ובהדסה עין כרם 18 ילדים. כולם במצב קל ויציב, בהכרה מלאה.

8
ככה השם רצה
אברך
לא, התרשלו בשמירה עליהם
אליהו
לא התרשלו!!! לא לדבר אם אתה לא יודע עוד אף אחד לא יודע מה באמת הסיבה להדליק מזגן חימום כשהטמפרטורה בחוץ פחות מ-10 מעלות זה התרשלות? זה אמצעי חימום הכי בטיחותי שיש ולא לפתוח חלון? הכי לגיטימי כשיש בחדר תינוק בן 3 חודשים, לא נראה לי שיש אמא שעושה אחרת
שטויות
בסדר אבל עדין צריך ליתפלל
אנונימי
הלקח המרכזי הוא לפשפש במעשים, לחזור בתשובה, ולהתחזק בתורה וביראת שמים.
אברך בן תורה מבני ברק
7
אבא תאמר לצרותינו דייי
הלב נקרע
6
הסיבה ? הפקרות, הזנחה, ככה נראה פעוטון ? מי ההורה שמפקיר ילדיו במקום כזה ? תתעוררו למען השם ! ככה לא נראה גן או פעוטון ככה נראה לול תרנגולות. 50 תינוקות ???
חיים
אל תדבר אם אתה לא מכיר יש סייעות וכוח אדם, ו-50 ילדים זה מכמה מטפלות בבנין כל מי ששלח לשם ברר קודם, לא שלח מהזנחה, מדובר באישה מקסימה!!! ממש לא הזנחה, כל ילד כמו בן יחיד, מעידה מהכרות אישית מקום נקי ומצוחצח, אישה פדנטית, הלוואי על הבית שלי ככה חמה ונעימה, אלופה עם ילדים.
שטויות
5
מה כולם מסיקים מסקנות? כן באשמתם,לא באשמתם. אתם לא יודעים כלום ומביעים דעה. מאמינים לחצאי מידע מהתקשורת.
ב.ג
4
זה מטורף חייבת לבדוק את השטח טוב טוב. ועוד יותר טוב מקום מפוקח
רחל
3
לסגור את כל המעונות הפיראטים ושעיריית בית שמש תתאפס על עצמה ובמקום הקצאות לכל חסידות וחצי שתתחיל להקצאות למעונות
יאיר
2
ב.ד.ה. עצוב מאוד. שהקבה ישלח כוחות לאמא ולמשפחה
דניאל
1
חרדה בציבור החרדי מאפשרות של חילול כבוד הנפטרים, התורה אוסרת לפגוע בנפטר.
אברך בן תורה מבני ברק

