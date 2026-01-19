התינוקת ליה שנספתה באסון

שמותיהם של שני הפעוטות שנפטרו היום (שני) באסון הנורא בפעוטון בירושלים נחשפים: ליה גולובנציץ בת השלושה חודשים ואהרון כץ בן החצי השנה.

אימה של ליה ספדה לה בכאב, בסטטוס שפרסמה. "ליה שלי, תודה שהיית שלי. נשמתך תהיה בתוכי לנצח. ברוך דיין האמת". הלוויותיהם צפיות להתקיים ככל הנראה הלילה, אחרי שישוחררו מאבו כביר, שם צפויים לעבור בדיקה. ממצאי חקירה ראשונים עולה כי אחד מהם נפטר זמן משמעותי לפני הגעת הכוחות לפעוטון. כך דווח ב-Ynet.

החדר שבו שהו הפעוטות ( צילום: תיעוד מבצעי כבאות והצלה )

הזירה בירושלים ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בתוך כך בינתיים חקירת האסון נבדקת. אחרי שנשלל בינתיים חשד לחומרים מסוכנים או רעילים בפעוטון, נבדק אם גורמים אחרים הם שהובילו למוות.

בין היתר נבדק אם נסיבות המוות קשורות במזון מסוים שאכלו או בחום הרב שיצא מהמזגן מבלי שיהיה אוורור בחדר, לצד כיווני בדיקה נוספים.

43 ילדים מאושפזים הערב בבתי החולים של הדסה בעקבות האירוע. בהדסה הר הצופים 25 ילדים, ובהדסה עין כרם 18 ילדים. כולם במצב קל ויציב, בהכרה מלאה.