על פי החשד, האסון במעון בירושלים, ממנו פונו 55 פעוטות כששניים מהם, בני 4 חודשים, שנקבע מותם, אירע ככל הנראה משאיפת חומר רעיל רעיל | על פי ההערכות מדובר בהתפשטות של פחמן חד חמצני (CO) | פחמן חד חמצני הוא גז רעיל ללא צבע וללא ריח שעלול להיות מסוכן, בעיקר במקום שאינו מאוורר (בארץ)
ברקע האסון הנורא שאירע במעון הפרטי בירושלים, במערכת הפוליטית החרדית עולים להתקפה לנוכח הגזירות שהושתו על הציבור החרדי ודחקו אותו לשלוח את ילדיו למעון שאינו מפוקח | ח״כ ארבל: "בשם המאבק בציבור החרדי ילדי אברכים מגורשים ממעונות היום המפוקחים" | ארבל אומר: "על כולנו לעצור את הרדיפה, חיי ילדים מחוץ לכל מאבק פוליטי״ (פוליטי)