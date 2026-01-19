"זה גן מעולה, יחס חם": אב לאחד מהפעוטות בגן מספר על הגננת

משה, אב לאחד מהפעוטות בגן, סיפר היום (שני) בזירת האסון, זמן קצר אחרי התרחשותו, על הגן והגננות והדף טענות להתנהגות בלתי הולמת.

"אנחנו בצער על הילדים שנפטרו, זה דבר שמימי", אמר האב לארי קלמן מערוץ I24NEWS. "אנחנו נמצאים בראש חודש שבט, אנחנו לא מבינים מה קרה".

הוא הוסיף: "זה גן מעולה, גננת מעולה שאפשר לגמור עליה את ההלל. כבר כמה שנים שאנחנו שולחים לפה ילדים. מה שקרה היום - בוודאי יבדקו את זה".

על בנו סיפר כי כשעה וחצי אחרי האסון מצא את בנו במצב תקין יציב. לדבריו, "הבן שלי יצא מפה כל יום מאושר, ואם אפשר גם יצא מפה מאושר עדיין, קיבלו יחס חם. אמרו פה שילדים ישנו בחדר שירותים זה לא מצוי ולא נראה לי הגיוני. הבן שלי שמח כל בוקר ללכת לגן".

כשנשאל אם ימשיך לשלוח את בנו לגן גם בעתיד השיב: "לגננת הזו, אם אשתי תסכים ויגידו שהכל תקין ויש את כל האישורים - בשמחה בוודאי".