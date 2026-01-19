כיכר השבת
"אנחנו לא מבינים"

"זה גן מעולה, יחס חם": אב לאחד מהפעוטות בגן מספר על הגננת

אב לפעוט בגן שבו אירע האסון הנורא בירושלים מגן על הגננת ומספר על היחס לילדים: "גן מעולה, הבן שלי יצא מאושר כל יום" | ומה השיב לשאלה אם ימשיך לשלוח למקום את בניו? (אקטואלי)

הזירה בירושלים (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

משה, אב לאחד מהפעוטות בגן, סיפר היום (שני) בזירת האסון, זמן קצר אחרי התרחשותו, על הגן והגננות והדף טענות להתנהגות בלתי הולמת.

"אנחנו בצער על הילדים שנפטרו, זה דבר שמימי", אמר האב לארי קלמן מערוץ I24NEWS. "אנחנו נמצאים בראש חודש שבט, אנחנו לא מבינים מה קרה".

הוא הוסיף: "זה גן מעולה, גננת מעולה שאפשר לגמור עליה את ההלל. כבר כמה שנים שאנחנו שולחים לפה ילדים. מה שקרה היום - בוודאי יבדקו את זה".

על בנו סיפר כי כשעה וחצי אחרי האסון מצא את בנו במצב תקין יציב. לדבריו, "הבן שלי יצא מפה כל יום מאושר, ואם אפשר גם יצא מפה מאושר עדיין, קיבלו יחס חם. אמרו פה שילדים ישנו בחדר שירותים זה לא מצוי ולא נראה לי הגיוני. הבן שלי שמח כל בוקר ללכת לגן".

כשנשאל אם ימשיך לשלוח את בנו לגן גם בעתיד השיב: "לגננת הזו, אם אשתי תסכים ויגידו שהכל תקין ויש את כל האישורים - בשמחה בוודאי".

