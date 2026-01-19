כיכר השבת
הטרגדיה הקשה בירושלים

המראות המזעזעים במעון והעדויות מהמקום: תינוקות ישנו בתוך ארונות בגדים, במסדרונות וגם בשירותים

לאחר האסון הקשה במעון בו נגדעו חייהם של שתי פעוטות רכים, תיעוד קשה שפורסם מתוך הפעוטון בירושלים חושף את ממדי הטרגדיה | בתיעוד שפורסם נראות תמונות קשות של תינוק כבן חצי שנה שוכב לצד האסלה מחוסר הכרה, על מזרנים שהונחו בחדר השירותים | צוותי הצלה סיפרו: " עשרות תינוקות היו במקום, ישנו אחד על השני בתוך הארונות וצמודים לאסלה בשירותים" (חדשות)

17תגובות
התינוק שוכב מתחת לאסלה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

שעה קלה לאחר האסון הקשה במעון בו נגדעו חייהם של שתי פעוטות רכים, תיעוד קשה שפורסם היום (שני) מהפעוטון ב חושף את ממדי הטרגדיה. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראות תמונות קשות של תינוק כבן חצי שנה שוכב לצד האסלה מחוסר הכרה, על מזרנים שהונחו בחדר השירותים.

עם זאת, כונן שהיה במקום מכחיש בתוקף את הטענות ומספר כי "בעקבות האירוע וכדי להבריח אותם מההדלפה, דחפו אותם בכל מקום", לדבריו, "מדובר בשקר וכזב, סתם לכלוך בתקשורת".

צוותי מד"א דיווחו כי הגיעו לזירה לאחר דיווח על אחד מהפעוטות שאיבד את הכרתו, והחלו בביצוע פעולות החייאה. בזמן פינוי הפעוטה, קיבלו דיווח נוסף אודות פעוט נוסף ללא דופק וללא נשימה ופינו את שניהם תוך פעולות החייאה מקיפות.

צוותי ההצלה שצוטטו ב-ynet תיארו כי התינוקות ישנו בתוך ארונות בגדים, במסדרונות ובשירותים. לדבריהם, עשרות תינוקות היו במתחם הקטן, ישנו אחד על השני בתוך הארונות וצמודים לאסלה בשירותים. עוד אמרו כי פעל שם מזגן בחום גבוה מאוד ברמה מייבשת ומסכנת חיים. לפי עדי ראייה, עם הגעת הכוחות הראשונים למקום - עובדות במקום ניסו למנוע מהם להיכנס לכל החדרים.

הכוחות שהוזעקו לדירה סיפרו: "הגן נמצא בבית של ארבעה חדרים, לא גדול. בפנים היו הרבה מאוד ילדים יחסית לגודל של הבית. צפיפות, עגלות בכל פינה, גם במטבח, תינוקות ששכבו בעגלות ובמיטות. צעצועים מפוזרים. אחד מהאנשים שנכנס סיפר שראה ילדה עטופה בשמיכה שוכבת על הרצפה של השירותים".

על פי הדיווח התינוקות שמותם נקבע בבית החולים היו בני 3 חודשים ו-4 חודשים, כאשר התינוק הצעיר שהה בפעוטון זה לראשונה. השניים ישנו בחדר שינה נפרד בזמן האירוע - מה שמסביר מדוע נפגעו בצורה הקשה ביותר.

הכוחות הרבים שהוזעקו לזירה עדיין מנסים להבין את מקור ההרעלה. למרות החשד שמקור ההרעלה היה דליפה של גז שמטרתו הייתה לחמם את החלל, נשלל החשד לדליפת גז מזגנים. 

טפסר שמוליק פרידמן, מפקד מחוז ירושלים בכבאות והצלה, הדגיש כי מלבד המזגן לא נמצא אמצעי חימום נוסף בחדר. לפי שעה אין תשובה חד-משמעית לגבי דליפת החומר שגרם למותם של הפעוטות.

משרד החינוך התייחס לאסון במתחם הגנים הלא-חוקיים בשכונת רוממה בירושלים, שבו נפטרו שני תינוקות כבני חודשיים וארבעה חודשים. "מדובר באירוע חמור ומצער ביותר המצוי בבדיקה", נמסר. "על פי המידע הראשוני מדובר במסגרת פרטית שפעלה ללא רישיון הפעלה כנדרש בחוק. המשרד נמצא בקשר עם הגורמים הרלוונטיים וממשיך לאסוף ולבחון את פרטי האירוע. שר החינוך יואב קיש אמר כי "‏תינוקות חסרי ישע שילמו בחייהם במסגרת פרטית שפעלה ללא רישיון וללא פיקוח, בניגוד לחוק".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (83%)

לא (17%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
איש הצלה דווקא תיאר שהוא שם פעוטות בשירותים כדי להרחיקם מהחדר המורעל ... אל תהפכו את צוות הגן למזניחים .. תזהרו מדיווחים שקריים .
לאט לכם
איך הגיוני שמשכיבים שם לישון.. נראלך הגיוני שאיש הצלה יניח תינוק בשירותים? לאיפה הגענו.. הבסיסי זה להוציא החוצה או בהכי חמור להשכיב במטבח.. בשירותים? אל תהיו תמימים.. אולי הבן שלו היה בפעוטון הזה.. לכן הוא מנסה לדון לכף זכות
מוזר
מוזר מוזר אבל לא לשפוט לפני שיודעים את העובדות
joe
לא טוב לעצום עיניים
Avh
12
מי שצילם את התמונה צריך לעמוד לדין! נוגד את החוק! במקרה כזה קודם כל צריך לטפל בתינוק! מזעזע!
אנה
11
לא אני מקוה שזה לא אמיתי למה אני כמעט מתעלפת לא יכולה לחשוב על ילד שלי ככה🫨🫨🫨🫨
לא
10
אימלה.. לבכות גם אני עם הבכורה הכנסתי למעון פרטי כזה רק כי לא היה מקום אחר והייתי חייבת מסגרת, אבל שבועיים אחר כך ראיתי את התנאים של הבית וברחתי משם.. נתתי לכל מי דהיה אפשר לשמור עד שנכנסתי למעון רגיל.. פשוט נורא לשמוע את האסון.. כאב לב גדול.. חייב חייב לחפש לכתחילה מקומות שסומכים עליהם ולא למצוא מ
אמא
9
תמשיכו לשלוח את הילדים שלכם לגנים פרטיים ומטפלות בבתים פרטים בטענה שמעון זה תעשייתי... תמשיכו להקריב את הילדים שלכם במקומות לא מפוקחים ולא בטיחותיים (הכוונה לאנשים שזכים להנחות ולא שולחים ממקום כלכלי...)
עדר שניזון מסטיגמות
כל אלה המתנשאים.... אני שולחת רק למטפלת, מעון זה תעשייתי. מעון זה מוסד, מתי תקלטו, שנכון זה מוסדי, אבל זה מפוקח, זה מקום שמותאם לילדים קטנים, ועובר תקנים חמורים ביותר, למעון אפשר להגיע בכל שעה שרוצים, לעקוב מקרוב על הפעילות, במעון יש מנהלת שעוברת ומפקחת על הגננות, יש מבשלת שדואגת לאוכל, ולא הגננת,
יעל
8
מזעזע. תפרסמו את התמונות והסרטונים. אתם עיתונות לא עיתון מפלגתי. ממש מקווה שיש הסבר אחר לסרטונים. רחמנות על הילדים פשוט רחמנות
מוישה
7
מקום שעושה בחילה איזה פחד שיש כאלה דברים. איך ההורים לא בודקים את המסגרות לפני שנכנסים לשם?
רחל
6
😭😭😭😭😭😭 אן מילים פשוט עצוב תינוקות אומללים הם תלויים רק במבוגרים. שאנשים יתחילו לקחת אחריות
הזוי
5
פשוט נורא . חייבים לעשות חשבון נפש. איך יכול להיות כל כך הרבה פעוטים במקום כה קטן? חייבים תשובות ברורות.
נילי
4
ללא פיקוח וללא אישור כל אחת יכולה לפתוח מעון בבית …… מפחיד
ציקי
3
מגזר שלא לוקח אחריות :(
יהודי
2
אני מכירה אותם וזה לא נכון מדובר במטפלת בדירת 8 חדרים הכי מסורה ואמינה שיש! הכוחות שהגיעו חשבו שמדובר בהרעלה וכדי לרחיק תינוקות דחפו אותם בכל חור אפשרי זה ממש הוצאת שם רע תזכרו שיש מאוחרה משפחה וילדים ואת מוציאים עליהם שם רע
חיה
1
אף אחד כאן לא אומר על כך שכל הסיפסודים של המעונות ירדו ולצערינו ישנם משפחות שלא יכולות להרשות לעצמן לשלם על מעון אז שהמדינה תיקח על זה אחריות
שלום

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר