שעה קלה לאחר האסון הקשה במעון בו נגדעו חייהם של שתי פעוטות רכים, תיעוד קשה שפורסם היום (שני) מהפעוטון בירושלים חושף את ממדי הטרגדיה. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראות תמונות קשות של תינוק כבן חצי שנה שוכב לצד האסלה מחוסר הכרה, על מזרנים שהונחו בחדר השירותים.

עם זאת, כונן שהיה במקום מכחיש בתוקף את הטענות ומספר כי "בעקבות האירוע וכדי להבריח אותם מההדלפה, דחפו אותם בכל מקום", לדבריו, "מדובר בשקר וכזב, סתם לכלוך בתקשורת".

צוותי מד"א דיווחו כי הגיעו לזירה לאחר דיווח על אחד מהפעוטות שאיבד את הכרתו, והחלו בביצוע פעולות החייאה. בזמן פינוי הפעוטה, קיבלו דיווח נוסף אודות פעוט נוסף ללא דופק וללא נשימה ופינו את שניהם תוך פעולות החייאה מקיפות.

צוותי ההצלה שצוטטו ב-ynet תיארו כי התינוקות ישנו בתוך ארונות בגדים, במסדרונות ובשירותים. לדבריהם, עשרות תינוקות היו במתחם הקטן, ישנו אחד על השני בתוך הארונות וצמודים לאסלה בשירותים. עוד אמרו כי פעל שם מזגן בחום גבוה מאוד ברמה מייבשת ומסכנת חיים. לפי עדי ראייה, עם הגעת הכוחות הראשונים למקום - עובדות במקום ניסו למנוע מהם להיכנס לכל החדרים.

הכוחות שהוזעקו לדירה סיפרו: "הגן נמצא בבית של ארבעה חדרים, לא גדול. בפנים היו הרבה מאוד ילדים יחסית לגודל של הבית. צפיפות, עגלות בכל פינה, גם במטבח, תינוקות ששכבו בעגלות ובמיטות. צעצועים מפוזרים. אחד מהאנשים שנכנס סיפר שראה ילדה עטופה בשמיכה שוכבת על הרצפה של השירותים".

על פי הדיווח התינוקות שמותם נקבע בבית החולים היו בני 3 חודשים ו-4 חודשים, כאשר התינוק הצעיר שהה בפעוטון זה לראשונה. השניים ישנו בחדר שינה נפרד בזמן האירוע - מה שמסביר מדוע נפגעו בצורה הקשה ביותר.

הכוחות הרבים שהוזעקו לזירה עדיין מנסים להבין את מקור ההרעלה. למרות החשד שמקור ההרעלה היה דליפה של גז שמטרתו הייתה לחמם את החלל, נשלל החשד לדליפת גז מזגנים.

טפסר שמוליק פרידמן, מפקד מחוז ירושלים בכבאות והצלה, הדגיש כי מלבד המזגן לא נמצא אמצעי חימום נוסף בחדר. לפי שעה אין תשובה חד-משמעית לגבי דליפת החומר שגרם למותם של הפעוטות.

משרד החינוך התייחס לאסון במתחם הגנים הלא-חוקיים בשכונת רוממה בירושלים, שבו נפטרו שני תינוקות כבני חודשיים וארבעה חודשים. "מדובר באירוע חמור ומצער ביותר המצוי בבדיקה", נמסר. "על פי המידע הראשוני מדובר במסגרת פרטית שפעלה ללא רישיון הפעלה כנדרש בחוק. המשרד נמצא בקשר עם הגורמים הרלוונטיים וממשיך לאסוף ולבחון את פרטי האירוע. שר החינוך יואב קיש אמר כי "‏תינוקות חסרי ישע שילמו בחייהם במסגרת פרטית שפעלה ללא רישיון וללא פיקוח, בניגוד לחוק".