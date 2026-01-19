הזירה בירושלים ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

אסון במעון החרדי: 41 תינוקות נפגעו היום (שני) בדרגות שונות ככל הנראה מהרעלה במעון פרטי בירושלים שנמצא בקומה השלישית בבניין מגורים. שניים מהם, בני ארבעה חודשים, פונו מחוסרי הכרה לאחר פעולות החייאה לבתי החולים הר הצופים ושערי צדק שבעיר כשהם במצב אנוש. בנוסף, מפנים 11 פעוטות בהכרה לבדיקות בשלושה בתי חולים.

על פי הדיווחים, המקרה אירע בגן פרטי שפעל ללא רישיון. התינוקות נפגעו בדרכי הנשימה. כעת נבדק אם היה חימום בבית מאש גלויה ללא פתחי אוורור או חשיפה לחומרי הדברה מסוכנים. במקביל, עשרות ילדי הגנים בסביבה ובבניין פונו מחשש להרעלה. ככל הנראה מדובר בהתפשטות של פחמן חד חמצני (CO). פחמן חד חמצני הוא גז רעיל ללא צבע וללא ריח שעלול להיות מסוכן, בעיקר במקום שאינו מאוורר. גורמים שונים עלולים להביא לחשיפה לרמות מסוכנות של פחמן חד חמצני ולגרום להרעלה.

פינוי הילדים בזירה ( צילום: איחוד הצלה )

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לדירה בשכונת רוממה בירושלים עקב דיווח על פעוטה בת כחצי שנה שאיבדה את הכרתה. החובשים ביצעו בה פעולות החייאה ומצבה בשלב זה מוגדר אנוש. ניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה ואמבולנסים של איחוד הצלה פינו שמונה ילדים במצב קל בהכרה.

חובשי איחוד הצלה מנדי אשכנזי, עקיבא אנג'ל ויוסי גוטהולד מעדכנים מהזירה כי בוצעה החייאה נוספת בזירה על פעוט בן 4 חודשים שפונה תוך כדי החייאה להדסה הר הצופים. והם מעניקים סיוע רפואי למספר ילדים ופעוטות נוספים בהכרה.

מנדי אשכנזי ועקיבא אנג'ל חובשי איחוד הצלה סיפרו: "בתחילה ביצענו החייאה על פעוטה כבת 4 חודשים שאיבדה את ההכרה ולאחר מכן נמסר לנו כי גם פעוט בן 4 חודשים ללא הכרה. ביצענו בהם פעולות החייאה ולאחר מכן הם פונו במצב אנוש לבתי חולים. כמו כן בסיוע חובשים נוספים וצוות טיפול נמרץ של איחוד הצלה הוענק סיוע רפואי למספר ילדים ופעוטות נוספים בהכרה מאותו גן. עשרות ילדי הגנים בסביבה ובבניין פונו".

פרמדיק מד"א נדב טייב וחובש בכיר בארגון יאיר אבא שאול סיפרו: "מדובר באירוע קשה, נקראנו למקום כדי לטפל בתינוקת כבת ארבעה חודשים שנמצאה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה ופינוי, ואז נקראנו בחזרה למקום האירוע כדי לטפל בעוד תינוק שהיה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. הזנקנו למקום כוחות גדולים של מד"א שהגיעו באמבולנסים וניידות טיפול נמרץ, והתחלנו בפינוי כלל התינוקות ששהו במקום. צוותי מד"א נמצאים במקום וערוכים להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".

פרמדיק מד״א פאדי דקידק הוסיף: ״הייתה במקום בהלה גדולה, תינוקות ששהו בתוך מבנה והתקשו לנשום. הגענו למקום במהירות והתחלנו לבצע פעולות החייאה בשני תינוקות. לצערי הרב אנחנו מתורגלים באירועים חריגים מסוג זה ואירועים אחרים. הענקנו סיוע רפואי ראשוני לתינוקות ופינינו אותם לבתי החולים השונים״.

מדוברות המשטרה נמסר: שוטרי מחוז ירושלים הוזעקו לרחוב המ"ג בירושלים, בעקבות דיווח על חשד לאירוע חומ"ס, וכן פינוי של מעון ופעולות מצילות חיים במספר פעוטות.

השוטרים יחד עם לוחמי כב"ה פועלים לפינוי המבנה. המשטרה קוראת לציבור להימנע מהגעה לאסור, לאפשר לכוחות החרום וההצלה לפעול ולשמור על צירי התנועה פנויים.

מדוברות כבאות והצלה לישראל מחוז ירושלים נמסר: מוקד 102 של כבאות והצלה לישראל קיבל לפני זמן קצר דיווח על אירוע חומרים מסוכנים בגן ילדים ברחוב המ"ג בשכונת רוממה בירושלים.

לוחמי האש מתחנת מרחב האומה, בשיתוף יחידת החומרים המסוכנים (חומ"ס) המחוזית, הוזנקו למקום ופועלים כעת לניטור המוקד ולשלילת הימצאות ערכים מסוכנים בסביבת הגן. צוותי הרפואה במקום מבצעים פעולות החייאה בשני ילדים.

לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, בעשור האחרון איבדו את חייהם 7 ילדים ובני נוער כתוצאה מהרעלה. מעל 700 ילדים בממוצע פוקדים כל שנה את חדרי המיון בעקבות הרעלה.

אורלי סילבינגר מנכ״לית ארגון בטרם לבטיחות ילדים מסרה בעקבות האסון: ״היפגעות ילדים מהרעלה יכולה להיגרם דרך הפה או ממגע עם העור או העיניים. אנו נמצאים בתקופת החורף, בה יש עלייה במקרי תמותה הנובעים מחימום הבית ומוסדות חינוך, העדיפו שימוש באמצעי חימום בווחים כמו מזגן או רדיאטור והקפידו על אוורור החדר גם כאשר הוא מחומם. היפגעות ילדים מהרעלה יכולה להיגרם דרך הפה או ממגע עם העור או העיניים.

אני פונה מכאן להורים, אל תגידו ‘לי זה לא יקרה׳, האחריות לשלום ילדינו היא עלינו, ההורים והמבוגרים שבסביבתם, הגבירו את הערנות והקפידו על הנחיות הבטיחות״.