מזג האוויר

רוחות חזקות, אובך וגשמים | התחזית המלאה לסוף השבוע

תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע: רוחות מזרחיות חזקות, אובך בצפון ובדרום, וגשמים קלים צפויים • התחזית המלאה (מזג האוויר)

תחנת הלווינים בעמק האלה שנפגעה מטיל מלבנון (צילום: ג'ונתן שאול/Flash90)

היום (רביעי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר לאורך מישור החוף ובשפלה. במהלך היום ייתכן אובך בעיקר בצפון ובמזרח הארץ.

אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות במישור החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות חזקות וישרור שם אובך.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון, ועדיין ייתכן אובך. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר לאורך מישור החוף.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות אחה"צ ייתכן אובך, בעיקר בדרום הארץ, ואף ייתכנו גשמים קלים. במהלך הלילה צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 5-16

תל אביב: 8-21

באר שבע: 7-19

חיפה: 12-20

טבריה: 7-20

צפת: 7-14

אילת: 13-22

