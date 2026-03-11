רוחות חזקות, אובך וגשמים | התחזית המלאה לסוף השבוע

תחנת הלווינים בעמק האלה שנפגעה מטיל מלבנון ( צילום: ג'ונתן שאול/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר לאורך מישור החוף ובשפלה. במהלך היום ייתכן אובך בעיקר בצפון ובמזרח הארץ.