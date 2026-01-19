שעה קלה לאחר הטרגדיה היום (שני) בה נספו שני תינוקות, ו-53 תינוקות נוספים נפגעו במעון הפרטי בירושלים - שפעל ללא רישיון ובתנאים לא ראויים. מתגבר החשד לסיבת האסון: דלף פחמן חד-חמצני מגוף חימום מאולתר, שנחשב לגז מסוכן מאוד.

פחמן חד-חמצני הוא מזהם אוויר בתצורת גז. הוא חסר צבע, ריח או טעם. לרוב הוא נפלט לסביבה כתוצר לוואי מתהליכי שרפה לא שלמה. כאשר אין מספיק חמצן בתהליך, הפחמן שבחומר הבעירה לא מתחמצן לכדי היווצרות פחמן דו-חמצני (CO2), אלא לפחמן חד-חמצני. בחיינו, המקורות לפחמן חד-חמצני הם פליטות מכלי רכב, מתנורי חימום ובישול, מתהליכים תעשייתיים ומעשן סיגריות.

הפחמן החד-חמצני אינו פוגע בריאות, אלא בכושר הנשיאה של החמצן בדם. התרכובת מתחברת בקשרים כימיים עם ההמוגלובין, על חשבון החמצן אותו הוא נוהג להוביל בדם וחיוני לנו. כך הוא מונע את העברת החמצן לכל איברי ורקמות הגוף - בהם, למוח וללב. העובדה שאינו בעל ריח, טעם או צבע, הופכות אותו ל"רוצח שקט" ועל כן מסוכן יותר, משום שהנפגעים לרוב לא מודעים שהורעלו.

הגורמים שיכולים להביא לרמות מסוכנות של חשיפה לפחמן חד חמצני

שימוש במוצרי חימום או בישול ברמת תחזוקה לקויה או ללא אוורור מתאים כמו תנורי חימום, תנורי עצים, אח, מחממי מים, תנורי בישול, כירת גז, גריל גז ומוצרים נוספים.

שימוש בגנרטור, גריל פחמים, גזייה או כל מכשיר הפועל על גז או פחם, בתוך הבית, במרתף או בחניון.

בישול בגריל פחמים או בגריל גז בתוך הבית או בקרבתו, כשאין אוורור מספק.

אוכלוסיות שנמצאות בסיכון מוגבר:

נשים בהריון: החשיפה לריכוזי פחמן חד-חמצני עלולה לגרום נזק לעובר המתפתח שרגיש במיוחד.

החשיפה לריכוזי פחמן חד-חמצני עלולה לגרום נזק לעובר המתפתח שרגיש במיוחד. קשישים שנוטים לסבול ממחלות לב כרוניות, נמצאים בסכנה כאשר קיים ריכוז נמוך של חמצן בדמם ומצבם עלול להידרדר במהרה.

שנוטים לסבול ממחלות לב כרוניות, נמצאים בסכנה כאשר קיים ריכוז נמוך של חמצן בדמם ומצבם עלול להידרדר במהרה. אוכלוסיות שסובלות ממחלות כרוניות, בהן אנמיה.

תינוקות.

לפי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, בעשור האחרון איבדו את חייהם שבעה ילדים ובני נוער כתוצאה מהרעלה, מעל 700 ילדים בממוצע פוקדים כל שנה את חדרי המיון בעקבות הרעלה.

אורלי סילבינגר, מנכ"לית ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מסרה כי המקרה המצער שהתרחש בירושלים מדאיג במיוחד לנוכח העובדה כי פעוטות אינם צורכים חומרים מסוכנים מתוך בחירה, אלא כתוצאה מחשיפה מקרית.

"היפגעות ילדים מהרעלה יכולה להיגרם דרך הפה או ממגע עם העור או העיניים. אנו נמצאים בתקופת החורף, בה יש עלייה במקרי תמותה הנובעים מחימום הבית, העדיפו שימוש באמצעי חימום בווחים כמו מזגן או רדיאטור והקפידו על אוורור החדר גם כאשר הוא מחומם", אמרה.

סילבינגר פנתה אל ההורים: "אל תגידו 'לי זה לא יקרה', האחריות לשלום ילדינו היא עלינו, ההורים והמבוגרים שבסביבתם, הגבירו את הערנות והקפידו על הנחיות הבטיחות".