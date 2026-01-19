ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הערב (שני) דברים במליאת הכנסת, במהלך דיון 40 חתימות המחייב את נוכחותו במליאה. הוא פתח את דבריו בהתייחסות לאסון הנורא בירושלים.

"אנחנו מקיימים את הדיון הזה בצל אירוע קשה בירושלים", אמר נתניהו: "שני תינוקות נפטרו בגן הילדים, תינוק נוסף פונה במצב קשה לבית החולים".

הוא הוסיף: "עשרות פעוטות נוספים נזקקו לטיפול רפואי, נסיבות האירוע עדיין בבדיקה ובשעה זו כולנו משתתפים בצער המשפחות שנפגעו וכולנו נושאים תפילה להחלמת התינוקות".

הדיון עסק בפשיעה והאלימות ובפעולות הממשלה למיגורם. נתניהו אמר בהמשך דבריו בין היתר כי היחס לארגוני הפשיעה בחברה הערבית הוא כיחס ל"ארגוני טרור לכל דבר".

נתניהו התבטא כי נמצאים ב"מלחמת חורמה" כנגד ארגוני הפשיעה, וכי "במלחמה נלחמים". הוא גם התחייב לפתח את הנגב והאשים את היעוץ המשפטי לממשלה ש"חוסם כל דבר".