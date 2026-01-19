בזמן שהציבור החרדי בפרט והציבור בישראל בכלל מזועזע וכואב את האסון הקשה במעון בירושלים, אנשים בזויים ונאלחים חוגגים את הטרגדיה הקשה ואף שפכו את קיאם ברשת, תוך מצהלות שמחה מחליאות.

כך למשל, גולש אחד כתב: "שכונת רוממה זה של אלה מנמות ולא נתגייס, גם משם יוצאים אלה שחוסמים את הכניסה לירושלים הקימו גנים פירטים ללא אישורים של הרשויות לא משלמים מיסים על העסק ואין פיקוח על התכנים וסוג המבנה ועכשיו השלטונות מטפלים בהם על חשבון שאר האזרחים כמו שמקובל".

אחר כתב בהנאה מרושעת ומחליאה: "כן ירבו, כל הדוסיאדה הזאתי שתצטמצם למינימום" עפרא לפומיה. גולש נוסף כתב: "זה בלי לספור את הילדים שכל אחד מהם היה מביא". אחר הגיב בשנאה: "מעדיף לגרש את החרדים אבל גם זה טוב". את התגובות המנאצות חסכנו מכם.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לאסון הקשה בגן הילדים בירושלים בו נהרגו שני תינוקות ועשרות נוספים נפגעו, ואף גינה את התגובות המזעזעות והמחליאות ברשת.

לפיד כתב: "משתתף בצער משפחותיהם של שני הפעוטות שאיבדו את חייהם היום באסון בגן הילדים בירושלים. מאחל החלמה מהירה לתינוקות שנפצעו".

‏ראש האופוזיציה הוסיף: "מזועזע מהתגובות הקשות ברשתות על תינוקות בני חודשיים וארבעה חודשים. מוות של ילדים הוא נורא ושובר לב, אסור להכניס אותו לשום ויכוח פוליטי", דברי לפיד.