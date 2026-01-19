כיכר השבת
"כל הדוסיאדה הזאתי"

מחליא: בזמן שהציבור החרדי מבכה את האסון - תגובות מזעזעות ברשתות חוגגות את הטרגדיה

בעת שהציבור מזועזע וכואב את האסון הקשה במעון בירושלים, אנשים בזויים ונאלחים חוגגים את הטרגדיה הקשה ואף שפכו את קיאם ברשת, תוך מצהלות שמחה מחליאות | ראש האופוזיציה גינה: "מזועזע מהתגובות הקשות ברשתות על תינוקות בני חודשיים וארבעה חודשים. מוות של ילדים הוא נורא ושובר לב, אסור להכניס אותו לשום ויכוח פוליטי" (בארץ)

13תגובות
אלימות ברשת. אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בזמן שהציבור החרדי בפרט והציבור בישראל בכלל מזועזע וכואב את האסון הקשה במעון בירושלים, אנשים בזויים ונאלחים חוגגים את הטרגדיה הקשה ואף שפכו את קיאם ברשת, תוך מצהלות שמחה מחליאות.

כך למשל, גולש אחד כתב: "שכונת רוממה זה של אלה מנמות ולא נתגייס, גם משם יוצאים אלה שחוסמים את הכניסה לירושלים הקימו גנים פירטים ללא אישורים של הרשויות לא משלמים מיסים על העסק ואין פיקוח על התכנים וסוג המבנה ועכשיו השלטונות מטפלים בהם על חשבון שאר האזרחים כמו שמקובל".

אחר כתב בהנאה מרושעת ומחליאה: "כן ירבו, כל הדוסיאדה הזאתי שתצטמצם למינימום" עפרא לפומיה. גולש נוסף כתב: "זה בלי לספור את הילדים שכל אחד מהם היה מביא". אחר הגיב בשנאה: "מעדיף לגרש את החרדים אבל גם זה טוב". את התגובות המנאצות חסכנו מכם.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לאסון הקשה בגן הילדים בירושלים בו נהרגו שני תינוקות ועשרות נוספים נפגעו, ואף גינה את התגובות המזעזעות והמחליאות ברשת.

לפיד כתב: "משתתף בצער משפחותיהם של שני הפעוטות שאיבדו את חייהם היום באסון בגן הילדים בירושלים. מאחל החלמה מהירה לתינוקות שנפצעו".

‏ראש האופוזיציה הוסיף: "מזועזע מהתגובות הקשות ברשתות על תינוקות בני חודשיים וארבעה חודשים. מוות של ילדים הוא נורא ושובר לב, אסור להכניס אותו לשום ויכוח פוליטי", דברי לפיד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (82%)

לא (18%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
מקווה מאד שהתגובות הנ"ל הן בוט איראני
הילה
לצערי ממש לא
מציאות
11
אני שמח שבפעם הראשונה אתה מודה שברעל נמצא בשמאל ובתם שתידע שהוא תמיד בשמאל ואתה הוא שהתחלת לרכוב על החרדים בכדי להכנס לפוליטיקה
מר לפיד
10
קראתי באתרים אחרים את התגובות אתם לא תאמינו מה שהם כותבים, כאילו הם מדברים על אנשים גרועים מנצים
אני המום
9
אחרי שהוא כל הזמן משסה בציבור החרדי עכשיו הוא מגנה את כל אלו ששומעים את הדיבורים שלו,לפיד וחבר מרעיו הם אלו ששופכים את כל התרעלה שלהם
לפיד
8
מאחל לכל התגובות פי 1000 ממה שהם מאחלים לנו!!!
יאיר
7
מי כותב דברי חלאה כאלו הו לא יהודי אלא רדע מרושע כמו הגויים.ה' ירחם איך אפשר לשמוח על תינוקות שהלכו לעולמם
אורה
6
איפה אנחנו חיים??¿????????? שד' ירחם שד' יטפל בכל הרשעים האלה
מזועזעת
5
בושה וחרפה למי מגיב ושמח על הטרגדיה. תינקות של בית רבן שלא חטאו לא עשו מאומה לאף אחד הדם שלהם על הידיים של מי שהפסיק את ההנחות למעונות לילדים חבל מאוד שנאת חינם על חרב בית מקדשנו תרבו באהבה
גילה
4
גדולה שנאתם של עמי ארצות לחכמי ישראל משנאתם של גויים לישראל
אין פלא
3
שיתביישו!!
מישו
2
חשוב לקדש שם שמים. הנמות ולא נתגייס..והחסימת כבישים גורם לחילול שם שמים ושנאת החרדים. צריך להדוף את הקיצונים במחנה שלנו..זה ההתחלה
יוסי
1
כדאי שנחשוב למה הציבור שונא אותנו ונעשה חשבון נפש
מנדל שניאור

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר